Nelle scorse ore, Anastacia ha annunciato il tour europeo “I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary“. Inizialmente era previsto per il 2020 ma, a causa dell’emergenza legata al Coronavirus, la cantante ha dovuto rimandare il programma. Ecco, però, finalmente l’attesa notizia e l’ufficializzazione di date e città. E, per i fan italiani, ci sono ottime notizie: Anastacia si esibirà in 5 concerti nel nostro Paese.

Il titolo del tour è un gioco di parole sul fatto di essere finalmente in grado di liberarsi dai blocchi legati al COVID-19 per tornare sul palco il prossimo anno in onore di “I’m Outta Love”.

Vi terremo aggiornati sulla data di apertura per la prevendita dei biglietti.

La cantante, che ha lottato due volte contro un tumore al seno, ha raccontato di soffrire del morbo di Crohn ma di non voler smettere di progettare o di arrendersi nell’avere una visione positiva ed energica della sua vita:

Ho scoperto molto rapidamente che se ti soffermi su una qualsiasi malattia, si inasprirà dentro di te in modo davvero negativo. Non posso vivere in quel modo. Attraverso tutte le mie paure per la salute ho cercato di usare ogni malattia di cui sono stato dotato – che si tratti di due tumori, di Crohn o di un problema cardiaco – e mi chiedo cosa potrei imparare da queste benedizioni”.

Ecco, a seguire, tutte le date. Anastacia si esibirà in Italia a Milano, Roma, Catania, Firenze e Bassano Del Grappa.

18 SET – Svizzera, Ginevra Theatre du Leman

19 SET – Svizzera, Zurigo Samsung Hall

21 SET – Italia, Milano Teatro Arcimboldi

22 SET – Italia, Roma Teatro Brancaccio

24 SET – Italia, Catania Teatro Metropolitan

26 SET – Italia Firenze Teatro Verdi

27 SET – Italia, Bassano del Grappa Palabassano2

29 SET – Svizzera, Locarno PalaExpo Fevi

OTTOBRE 2022

01 OTT – Germania, Ulm CCU

02 OTT – Germania, Beethovensaal di Stoccarda

04 OTT – Repubblica Ceca, Praga O2 Universum

05 OTT – Germania, Norimberga Meistersingerhalle

06 OTT – Austria, Vienna Stadthalle F

08 OTT – Germania, Francoforte Jahrhunderthalle

09 OTT – Germania, Dusseldorf Mitsubishi Electric Hall

11 OTT – Germania, Berlino Admiralspalast

12 OTT – Germania, Hannover Kuppelsaal

14 OTT – Germania, Amburgo Laeiszhalle

16 OTT – Svezia, Göteborg Trädgårn

19 OTT – Danimarca, Hillerød Royal Stage

21 OTT – Paesi Bassi, Groningen De Oosterport

22 OTT – Paesi Bassi, Tilburg O13

24 OTT – Paesi Bassi, Amsterdam Melkweg

26 OTT – Lussemburgo, den Atelier

27 OTT – Belgio, Anversa De Roma

30 OTT – Regno Unito, Basingstoke The Anvil

31 OTTOBRE – Regno Unito, Brighton Dome

NOVEMBRE 2022

01 NOV – Regno Unito, Birmingham Symphony Hall

03 NOV – Regno Unito, Ipswich Regent Theatre

04 NOV – Regno Unito, Manchester Bridgewater Hall

06 NOV – Regno Unito, Cardiff St David’s Hall

08 NOV – Regno Unito, Londra Eventim Apollo

09 NOV – Regno Unito, Forum di Bath

10 NOV – Regno Unito, Oxford New Theatre

12 NOV – Regno Unito, Stoke Victoria Hall

13 NOV – Regno Unito, Municipio di Newcastle O2

15 NOV – Regno Unito, Glasgow Royal Concert Hall