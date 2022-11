Anastacia recupera questa sera, 21 novembre 2022, il concerto precedentemente in programma a Firenze il 26 settembre scorso ma rinviato per problemi di salute legato al riposo della voce. Durante il live, la cantante si esibirà con i suoi più grandi successi, da Not that kind gino a Stupid Little Things. Qui sotto potete leggere la scaletta delle canzoni e le informazioni sui biglietti ancora disponibili.

L’I’m Outta Lockdown – The 22nd Anniversary Tour è il sesto tour mondiale della cantante statunitense.

Anastacia, Firenze, 21 novembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto di Anastacia a Firenze. Si parte da 59.90 per il Terzo settore numerato fino ai 79.35 euro del Primo Settore Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto dei biglietti.

Anastacia, Firenze, 21 novembre 2022, scaletta concerto

Not That Kind

Freak of Nature

Paid My Dues

Cowboys & Kisses

Overdue Goodbye

Sick and Tired

Why’d You Lie to Me

Made for Lovin’ You

You’ll Never Be Alone

Everything Burns

Who’s Gonna Stop the Rain

Sweet Child o’ Mine (Guns N’ Roses cover)

One Day in Your Life

Stupid Little Things

I’m Outta Love

Come riportato da Ticketone, ecco le informazioni su come arrivare al Teatro Verdi a Firenze.

Teatro Verdi, Firenze, Come arrivare in auto e con i mezzi

In treno

La stazione principale di Firenze è Santa Maria Novella. Tuttavia molti treni a lunga percorrenza e locali fermano anche alla stazione di Campo di Marte. Il teatro può essere raggiunto in ambedue i casi con i mezzi pubblici o a piedi.

In autobus

Venendo dalla stazione di Santa Maria Novella le linee consigliate sono:

6: direzione Novelli, fermata Colonna 01 (la fermata è a 650 m. dal Teatro, circa 8 minuti a piedi)

14: direzione Via della Ripa, fermata Colonna 01 (650 m. 8 minuti)

23: direzione Sorgane, fermate Colonna 01 (650 m. 8 minuti)

C2: direzione Piazza Beccaria, fermata Ghibellina Pepi (120 m. 1 minuto)

C1: direzione Parterre, fermata Verdi (60 m. 1 minuto)

Venendo dalla stazione di Campo di Marte le linee sono:

19: direzione La Pira, fermata Colonna (650 m. circa 8 minuti a piedi)

14B: direzione Niccolò da Tolentino, fermata Salvemini (180 m. 2 minuti)

14C: direzione Piazza Giovanni Meyer, fermata Salvemini (180 m. 2 minuti)

13: direzione Il David, fermata Giovine Italia (750 m. 9 minuti)

Informazioni per arrivare in auto. In questa area non è possibile entrare con l’auto privata dalle 7.30 alle 20.00 di tutti i giorni feriali, il sabato dalle 7.30 alle 16.00.

A ridosso, ma fuori dalla ZTL ci sono tre grandi parcheggi pubblici:

– Piazza Ghiberti (sotterraneo, ingresso Via Paolieri)

– Piazza Beccaria (sotterraneo, ingresso Viale Amendola)

– Le Murate (ingresso Viale Giovine Italia), parcheggio non custodito