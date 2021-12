Ammirare tutto è il titolo del brano presentato da Alex nella puntata di domenica 12 dicembre di Amici 2021. Il cantante ha interpretato il suo inedito, disponibile da mezzanotte in streaming.

Alex, Ammirare tutto, significato canzone

Il brano è un invito e una richiesta a liberarsi di ricordi e pensieri legati al passato per poter essere meno legati a certe sensazioni che restano indelebili. Quell'”ammirare tutto” è proprio simbolo di chi vorrebbe essere distante e più leggero, meno coinvolto, dal caos e delle emozioni che, invece, lo invadono.

Alex, Ammirare tutto, video esibizione Amici 2021

Cliccando qui potete vedere il video dell’esibizione di “Ammirare tutto” nella puntata di Amici 2021.

Ammirare tutto, ascolta la canzone

Alex, Ammirare tutto, Testo canzone

Vorrei che bastassero i ricordi per sentire una mano

Sarebbe facile farci un’abitudine

Vorrei che si capissero più cose

Che la sensazione abbia un colore

E che tutto abbia un senso con la forma del mio cuore

Questa strada senza macchine prima o poi si riempirà

E diventa fragile dimenticare quello che vorrei

Vivere sulla luna

Sentire il sole che mi consuma

Scordarmi di guardare in alto per parlare a qualcuno

Dimenticare se in fondo esisti

Vivere sempre senza giudizi

E ammirare tutto, ammirare tutto, ammirare tutto

Vorrei ricordarmi tutto quanto

Come una carezza sopra il volto

Che si respiri e non si sprechi tutto il mondo

Dietro a gente fuori posto

E questa strada piena di maschere poi si nasconderà

E diventa sempre più fragile quello che vorrei

Vivere sulla luna

Sentire il sole che mi consuma

Scordarmi di guardare in alto per parlare a qualcuno

Dimenticare se in fondo esisti

Vivere sempre senza giudizi

E ammirare tutto, ammirare tutto, ammirare tutto

Vivere sulla luna

Sentire solo il sole che mi consuma

E ammirare tutto

Ammirare tutto

Ammirare tutto