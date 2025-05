Amici, Trigno e Chiara stanno ancora insieme? Cosa è successo dopo il talent

Amici 24 è stato vinto da Daniele Doria, il ballerino ha battuto i colleghi convincendo i giudici, la stampa e il pubblico a casa. Nella categoria canto ha trionfato Trigno, allievo di Anna Pettinelli, più volte messo in discussione durante il talent. Trigno, vero nome Pietro Bagnadentro, ha vissuto appieno l’esperienza ad Amici: quando ha ottenuto la maglia d’ingresso alla scuola aveva alcune convinzioni che nel corso dei mesi ha messo in discussione. E’ stato tra gli allievi più contestati per i suoi modi di fare a volte sopra le righe, e ha rischiato anche di non accedere al serale.

Alla fine si è conquistato un posto alla finalissima, ed è riuscito anche a battere la favorita, Antonia, questo anche grazie al favore del pubblico che lo ha votato. Trigno si è portato a casa 50.00 mila euro, una cifra non indifferente per una ragazzo della sua età. Nella scuola il cantante ha trovato anche l’amore, si è legato a Chiara, ballerina talentuosa che all’uscita dal serale ha ricevuto diverse offerte di lavoro e borse di studio.

Intervistato da Cosmopolitan Trigno ha spiegato quanto è stata importante per lui Chiara nella scuola: “Chiara è stata la mia parte razionale per un lungo periodo. Quando perdevo le staffe, c’era lei a calmarmi.” Ora che Amici è finito cosa succederà fra i due ex allievi? Riusciranno a viversi lontano dalle telecamere? O i rispettivi impegni li costringeranno ad allontanarsi? Trigno è consapevole che sostenere la relazione non sarà facile, ma per ora non fa progetti a lungo termine.

Trigno: “La convivenza con Chiara? Mi piacerebbe”

Il cantante ha anche parlato di una possibile convivenza con Chiara: “La convivenza? Mi sarebbe piaciuto molto, ma ha ricevuto proposte bellissime all’estero. C’è sempre la possibilità che torni ad Amici come professionista, sarebbe la cosa più semplice per noi, ma non è il momento giusto. Anche Maria le ha consigliato di partire. E io sono felice per lei. Ha vinto una borsa di studio a New York. E poi c’è anche la Cina. Non so quanto ci vedremo, ma sono davvero contento per lei.”

Una cosa è certa: subito dopo la fine del talent Trigno è andato a trovare Chiara, voleva vederla e non ha aspettato più del dovuto: “Sono andato a Asti e le ho fatto una sorpresa”. E se nei prossimi mesi Chiara potrebbe volare in Cina o negli Stati Uniti, Trigno sarà sicuramente impegnato nei vari eventi estivi in giro per l’Italia. Inoltre ha diversi progetti in ballo da realizzare.

La rivelazione del serale di Amici? Trigno ha conquistato anche le radio

Oltre alla categoria canto Trigno ha ricevuto anche il Premio delle Radio e Premio Keep Dreaming offerto da Marlù del valore di 7mila euro: due riconoscimenti prestigiosi che lo porteranno ad esibirsi su palchi importanti. Dal 27 Maggio poi l’ex allievo di Amici partirà l’instore tour dove presenterà il suo disco.

Trigno ha riferito poi che durante la finale si è divertito molto e il fatto di aver vinto la categoria canto lo trova di buon auspicio per la sua carriera, chi lo ha preceduto ha conquistato un posto d’onore nel panorama della musica italiana: “Ho vinto la categoria canto e chi ci è riuscito in passato ha costruito carriere stupende. Penso a Irama, ad Annalisa.”