Amici, spoiler 5 aprile: eliminato, giuria, lite in studio, super ospite. Cosa succederà

Sta per arrivare su Canale 5 un’altra attesissima puntata del serale di Amici di Maria De Filippi, uno dei talent show più longevi della televisione italiana. Innumerevoli gli artisti che nel corso degli anni sono stati lanciati dalla trasmissione e alcuni hanno raggiunto le vette più alte della fama (basti pensare a Emma Marrone, Stefano De Martino, Alessandra Amoroso ed Elodie). Ma cosa accadrà nella puntata del 5 aprile?

Le anticipazioni della terza puntata del serale sono emerse da pochissimo e svelano che la competizione si farà ancor più accesa. Tra le sfide più attese della serata spicca il guanto di sfida tra le ballerina Francesca e Alessia, rappresentanti rispettivamente della squdra di Deborah Lettieri e Alessandra Celentano. Ma andiamo con ordine e svisceriamo tutte le novità.

Amici, cosa accadrà nella 3° puntata del serale (e chi litigherà)

La sfida tra Alessia e Francesca è stata proposta dalla prof. Lettieri che ha richiesto un confronto tra le due sulla danza classica. Una decisione che scatenato le polemiche non solo tra gli allievi ma anche tra gli insegnanti. Molti infatti hanno ritenuto il contronto poco equo.

La Celentano non è comunque rimasta con le mani in mano, come suo solito. Ha infatti subito risposto al guanto di sfida con una contro-sfida chiedendo alle due ballerine di esibirisi su una sua coreografia. Una richiesta che di sicuro deve averle fatte sudare feeddo. La Celentano, dopotutto, non è certo famosa per i suoi giudizi pacati e gentili.

Infatti il dibattito tra gli allievi si è inasprito ancor di più e Francesca ha espresso senza giri di parole quel che pensa: ovvero che non si è affatto trattato di una sfida equa. A ogni modo, per sapere come è andata a finire tra le due allive, i fan non potranno fare altro che aspettare la puntata di sabato prossimo.

Oltre alla sfida tanto chiacchierata tra le due ballerine, comunque, ci saranno anche altre dolorose eliminazioni che non mancheranno di agitare i fan dello show. Il destino dei concorrenti in gara è appeso a un filo e chissà chi dovrà lasciare la competizione dopo il primo addio di Raffaella. Non resta dunque che aspettare la nuova puntata del Serale che con ogni probabilità registrerà ascolti di tutto rispetto. Dopotutto si parla di una trasmissione che ha superato addirittura il 28% di share…