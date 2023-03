Il serale di Amici debutta stasera, 18 marzo 2023, con la prima puntata di questa 22esima edizione. Alla conduzione, come sempre, Maria De Filippi. Cambiamenti, invece, per quanto riguarda gli insegnanti (tra new entries e conferme) e giudici (tutti nuovi). Il programma andrà in onda a partire dalle 21.25 circa su Canale 5 e noi di Soundsblog seguiremo lo show con il nostro consueto liveblogging, minuto per minuto.

Amici, i giudici del serale

Come anticipato, i giudici di Amici 2023 sono inediti, in queste veste. Non ci saranno più Stash, Emanuele Filiberto di Savoia e Stefano Di Martino. Al loro posto, l’esordio -in giuria- di Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi. Saranno loro a dover giudicare ed esprimere la preferenza al termine di ogni sfida ed esibizione, indicando l’artista più meritevole. Inoltre, al termine di ogni manche, insieme anche ai professori, dovranno indicare chi deve abbandonare il programma tra quelli al ballottaggio.

Chi sono gli allievi e le squadre del serale?

Le squadre del serale sono formate da Alessandra Celentano & Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini & Emanuel Lo, Arisa & Raimondo Todaro. Ecco, per ogni disciplina, gli allievi scelti dal proprio docente.

I cantanti ammessi sono:

NDG, Angelina e Cricca per il team di Lorella Cuccarini

Federica e Wax per il gruppo di Arisa

Piccolo G e Aaron per Rudy Zerbi

I ballerini ammessi sono:

Ramon, Gianmarco e Isobel per il team di Alessandra Celentano

Maddalena, Samu e Megan per la squadra di Emauel Lo

Mattia e Alessio per Raimondo Todaro

Chi sono gli ospiti della prima puntata del serale di Amici

Ospiti della prima puntata saranno Pio e Amedeo, in partenza venerdì prossimo con il loro show “Felicissima sera All inclusive”.

Amici, anticipazioni serale, prima puntata, 18 marzo 2023

La prima puntata del serale di Amici è già stata registrata giovedì pomeriggio e, come già anticipato da Maria De Filippi, saranno due gli allievi eliminati. Cliccando qui potete leggere tutti gli spoiler relativi alla registrazione.

Quanto dura il serale di Amici 2023? Quando andrà in onda l’ultima puntata?

La prima puntata di Amici andrà in onda sabato 18 marzo. Solitamente le puntate per ogni edizione sono 9. Mantenuto questo numero di emissioni, la finale -in diretta- potrebbe andare in onda domenica 14 maggio 2023. Non sabato poiché è prevista la finale del’Eurovision Song Contest 2023

Dove vederlo in tv e streaming

La prima puntata di Amici andrà in onda sabato 18 marzo e sarà possibile seguirla su Canale 5 dalle 21.25 circa e in streaming sul sito Mediasetplay. Noi di Soundsblog lo seguiremo con il nostro puntuale liveblogging. Vi aspettiamo.