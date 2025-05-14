Amici, quando va in onda la finale e chi sono gli allievi in gara

Amici 24 è prossimo alla conclusione, manca veramente poco alla finale che decreterà l’allievo più talentuoso e pronto a conquistare il titolo di professionista. Come di consueto anche l’edizione in corso del talent di Maria De Filippi ha conquistato ascolti rilevanti sia nel daytime che nella puntata della domenica pomeriggio. Il format dura tutta la stagione televisiva: debutta a Settembre e si conclude con la fase del serale, dove i ragazzi più meritevoli che hanno superato prove impegnative, sfide e continui confronti con i propri coach, hanno l’opportunità di esibirsi in prima serata.

Diversi gli allievi, sia cantanti che ballerini, che si sono distinti: tutti hanno dimostrato di avere carattere oltre che talento. Inoltre, nonostante la giovane età, si sono rivelati determinati a voler diventare dei professionisti. La passione per il canto e il ballo li ha portati a superare momenti difficili, ma grazie all’impegno sono riusciti a preservare il loro banco e ottenere l’accesso al serale. Ma anche questa fase sta volgendo al termine e solo 5 allievi si contenderanno il trofeo della vittoria.

Nell’ultima puntata del 10 Maggio è stato eliminato Nicolò Filippucci, tra i giovani cantanti più promettenti. Un’esclusione che ha fatto molto discutere e che ha dato vita a diverse polemiche anche online. I tanti fans di Amici erano certi che Nicolò sarebbe arrivato in finale, meritava un posto nella serata conclusiva del talent, ma Amadeus e Malgioglio gli hanno preferito Antonia: una scelta che a molti è apparsa obbligata. Nicolò è stato consolato da Maria De Filippi che gli ha ricordato che Amici è solo un punto di partenza, che è un ragazzo che ha talento che sa cantare e ama quello che fa. Subito dopo la puntata l’ex allievo si è detto molto dispiaciuto d’essere stato eliminato ad un passo dalla finale.

Amici 24, ecco chi sono i 5 finalisti

I 5 allievi che hanno conquistato la finale sono Antonia, TriGno, Daniele, Francesco e Alessia: tra loro c’è il vincitore di Amici 24 e il pubblico, che ha seguito il percorso di crescita dei ragazzi da settembre a oggi, è ansioso di scoprire chi conquisterà il podio. La finale del talent andrà in onda domenica 18 maggio e per evitare spoiler e anticipazioni, sarà in diretta. Tutti gli allievi sono potenziali vincitori anche c’è chi sostiene che la favorita possa essere Antonia.

La giovane cantante ha dimostrato di avere talento e un voce singolare, inoltre si è prestata ad interpretazioni impegnative rivelando di aver acquisito tutte le caratteristiche di una vera professionista. Tuttavia non sono esclusi i colpi di scena: Trigno, nonostante le varie critiche, potrebbe infatti conquistare il podio visto anche il vasto seguito di cui gode sui social.

Amici 24, le polemiche dopo l’esclusione di Nicolò

L’eliminazione di Nicolò Filippucci ha generato in rete diverse polemiche. Il giovane cantante era infatti tra i favoriti alla vittoria e la decisione dei giudici di escluderlo non è piaciuta al pubblico, che sui social si è schierato a favore dell’ex allievo. In molti hanno invitato i fans di Amici a boicottare la puntata finale e c’è anche chi ha gridato al complotto. Insomma sull’ultima puntata del talent di Maria De Filippi pesa l’ombra dell’ex allievo dall’animo gentile e composto.

I commenti in rete sostengono che Nicolò è un ragazzo talentuoso che sin dal suo ingresso nella scuola si è mostrato educato, e diligente. Ha seguito i consigli del suo coach, ma a quanto pare la sua voce soave e le capacità d’interpretazione non sono state valorizzate abbastanza e questo ha condizionato anche il suo percorso al serale.

Inoltre a Nicolò non sarebbero stati affidati inediti facili, pezzi incisivi che non hanno messo in evidenza il suo talento. A parte le polemiche l’ex allievo oggi si presta a presentare il suo nuovo album, in uscita a fine mese e a promuovere il suo inedito e questi gli permette di guardare al futuro in modo positivo.