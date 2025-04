Amici, perché Maria ha cambiato il regolamento del serale

Il Serale di Amici 24 si concluderà tra qualche settimana e i colpi di scena stanno continuando a sorprendere il pubblico. In rete si stanno già ipotizzando i nomi degli allievi che potrebbero finire alla finalissima del talent e anche dell’ipotetico vincitore. Nel frattempo, i ragazzi partecipanti ce la stanno mettendo tutta, anche se ad ogni puntata non mancano gli scontri con gli insegnanti, oltre che i guanti di sfida finalizzati ad eliminare qualcuno di loro in ciascun episodio.

Pare che ci sia stato ora un cambiamento nel regolamento del Serale, e che Maria De Filippi abbia quindi preso una decisione in vista dell’ultima puntata.

Il Serale di Amici stravolto: cosa succede

Lo stravolgimento c’è stato quando Senza Cri e Francesca sono state eliminate. Questa situazione ha infatti fatto sì che Francesco restasse da solo nella squadra Cuccarini – Lo, mentre Trigno e Nicolò sono rimasti gli unici componenti del team Pettinelli – Lettieri. I tre ragazzi hanno quindi ben pensato di unirsi in un’unica squadra, cioè quella PettiLo. Francesco ha in primis spiegato che non si è trattato affatto di una fuga dalle difficoltà, ma di una scelta per dare la possibilità di avere performance di un certo spessore.

Una proposta – questa – che ha ottenuto subito un consenso positivo da parte di Rudy Zerbi e Alessandra Celentano. I due insegnanti Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo si sono invece mostrati un po’ restii a questa decisione, dicendosi non concordi con tale scelta. “Sembrerebbe un po’ una resa da parte vostra“, ha fatto sapere Cuccarini. Lo stesso ha detto Emanuel Lo, che ha inoltre evidenziato l’importanza di affrontare più prove nello stesso momento. I docenti hanno però riconosciuto il fondamento dei motivi esposti dai ragazzi e hanno espresso il loro consenso. I telespettatori potranno quindi vedere presto una vera e propria rivoluzione nel Serale, che ha visto il via libera anche della conduttrice Maria De Filippi.

Cosa succederà al Serale di Amici

In questi giorni ci sono stati in realtà degli indizi che hanno fatto pensare all’arrivo di alcune novità nello studio di Amici. I professionisti del talent hanno infatti condiviso alcune storie Instagram misteriose, in cui si intravedevano nuove sedute e disposizioni inedite in studio. Dei piccoli dettagli – questi – che hanno fatto pensare a una vera e propria rivoluzione in vista della puntata finale. Il Serale vede quindi ora uno scontro tra i due team Zerbi-Celentano e PettiLo. Ci saranno ben presto nuove sfide, che promettono grandi sorprese e colpi di scena poco prima della finale di Amici, durante quale verrà finalmente decretato il vincitore di questa edizione. Nel frattempo, stanno già circolando le prime anticipazioni su cosa accadrà durante la prossima puntata.