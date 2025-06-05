Amici, Nicolò sbarca in Rai: dove lo vedremo

Certe storie non finiscono con un’eliminazione. E Nicolò Filippucci lo sta dimostrando con la forza dei numeri, della musica e del pubblico che ha continuato a credere in lui anche dopo l’uscita di scena ad Amici 24.

Eliminato a sorpresa in semifinale, il giovane cantautore umbro si è preso la sua rivincita. E che rivincita: sarà tra i protagonisti del Tim Summers Hits 2025, l’evento musicale estivo condotto da Carlo Conti e Andrea Delogu in scena dal 7 al 10 giugno a Piazza del Popolo a Roma.

La chiamata ai Tim Summer Hits

Una chiamata inaspettata per molti ma non per chi ha seguito l’exploit di Nicolò dopo l’esperienza televisiva. Il suo primo EP, Un’ora di follia, pubblicato il 23 maggio da Warner Music Italy, ha scalato le classifiche: 17° posto nella classifica generale FIMI e addirittura 3° tra le vendite fisiche. Senza dubbio un traguardo notevole che ha messo in ombra anche il vicnitre della categoria canto, TrigNO, e altri finalisti del talent.

Un successo che nasce dal basso, quello di Nicolò. La sua scrittura intima e autentica ha colpiti tutti fin dai primi brani. Canzoni come Non mi dimenticherò e Cuore bucato sono entrate nei cuori dei fan che dopo l’eliminazione hanno invaso i social riversando tutta la loro incredulità e delusione.

Il suo successo è stato tale da coinvolgere anche volti molto noti nella musica come Annalisa, che ha pubblicamente difeso il giovane artista. E in questo clima è maturata la sua rivalsa. Nicolò ha tenuto la testa alta e ha continuato a lavorare con ardore, promuovendo il suo progetto in giro per l’Italia con un tour di instore che ha registrato una grade affluenza. Il pubblico potrà ora applaudirlo dal vivo ai Tim Summer Hits.

Il palco dell’estate italiana

L’edizione 2025 del Tim Summer Hits si preannuncia ricca e variegata. Oltre a Nicolò ci saranno anche altri volti noti di Amici 24: il vincitore TrigNO, la finalista Antonia e il cantaturore Joacopo Sol. Anche quest’anno, quindi, il talent di Maria De Filippi si conferma una vera fucina di talenti, in grado di sfornare nuove proposte sempre interessanti.

La line-up dell’evento è imponente. Annalisa, Fedez, Lorella Cuccarini, Achille Lauro, Iva Zanicchi, Brunori Sas, Tananai, Emis Killa e tanti altri sono pronti a scaldare il palco, un’occasione unica per Nicolò che salirà sul palco non come quello che è stato eliminato ma come un’artista che ha saputo trasformare una sconfitta in un’occasione di rivalsa.

Ora tocca a lui dimostrare, dal vivo, che Un’ora di follia è davvero l’inizio di qualcosa di importante. E chissà forse che la musica italiana abbia appena trovato una nuova voce da tenere d’occhio.