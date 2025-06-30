Amici, la nuova vita di Daniele Doria dopo la vittoria

Daniele Doria, vincitore dell’ultima edizione di Amici, è tra i personaggi più in vista dell’ultime settimane. L’ex allievo dall’uscita dal talent ad oggi è stato impegnato in diversi eventi, anche se la prima cosa che ha fatto è tornare a casa dalla sua famiglia dov’è stato accolto con entusiasmo. Nella scuola di Maria De Filippi Doria ha dimostrato di avere talento, di essere un ballerino preparato e ha ricevuto diverse proposte di lavoro e stage. Meritava appieno di essere promosso tra i professionisti e anche se non era tra i nomi quotati alla vittoria ha messo tutti d’accordo.

Oggi a distanza di settimane dalla fine di Amici la vita di Daniele ruota sempre intorno alla danza, ma è stata rivoluzionata. Da settembre potrebbe essere nel cast dei professionisti di Amici, ma con molta probabilità accetterà una delle borse di studio che gli sono state offerte. Nel frattempo continua a ballare in tv e i fans lo seguono sempre con attenzione. Il ballerino ha infatti un profilo social attivo con un vasto seguito dove condivide momenti del suo lavoro, ma anche la vita privata. E’ un ragazzo energico e entusiasta della vita e non manca di coinvolgere chi gli vuole bene nei suoi tanti progetti.

Oggi Daniele Doria fa parte del corpo di ballo di Battiti Live, format itinerante musicale, condotto da Ilary Blasi. Nella tappa di Molfetta Daniele ha concesso un’intervista alla conduttrice romana a cui ha spiegato com’è cambiata la sua vita dopo la vittoria ad Amici: “Cosa è cambiato dopo Amici di Maria? Sicuramente qualcosa. Ora ho delle persone che mi supportano, mi amano e non mi giudicano, e sono molto felice di questo.”

Daniele Doria: “Non mi sento più giudicato”

Sul palco di Battiti Live Daniele Doria si è esibito da solo, e ancora una volta ha mostrato passione, tecnica e talento. Il ballerino sta vivendo una momento speciale della sua vita ed è felice di non sentirsi più a disagio nel rapporto con gli altri: “In generale durante tutta la mia adolescenza e anche l’infanzia ho sempre avuto dei problemi a fidarmi delle persone e in generale anche ad approcciarmi. Però questa cosa è cambiata, sta migliorando tutto e sono più felice di prima. Mi sento più sicuro e sono anche più consapevole rispetto a quando sono entrato nel programma.”

Amici gli ha aperto diverse porte nel mondo della danza, ma lo ha anche fatto crescere come persona e ha fatto emergere lati del suo carattere che tendeva a reprimere. Daniele ha recentemente partecipato al Pride di Roma, invitato sul carro di Cosmopolitan. Con lui c’erano anche Rose Villain, Ariete a Sissi, passando per Sergio Sylvestre, ad Alex Wyse, Luca Buttiglieri e molti altri.

I progetti futuri di Daniele Doria: cosa farà dopo l’estate?

Per ora Daniele Doria non ha rivelato quali sono i suoi progetti futuri. Dopo l’Estate potrebbe accettare una delle tante borse di studio che gli sono state offerte, questo arricchirebbe la sua formazione professionale. C’è da dire che il ballerino è già stato all’estero per ben 13 anni ed stato in diverse scuole di ballo prestigiose.

Per lui fare la scelta giusta non sarà facile, ma a quanto pare per ora non ha intenzione di pensarci. Si sta godendo il momento positivo, ora vuole solo ballare e divertirsi. Dopo l’impegno di Amici ora desidera vivere la giornata in modo più leggero, ma senza mai allontanarsi dalla danza.