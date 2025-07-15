Amici, il cantante senza veli sui social scatena la reazione del web. Interviene Anna Pettinelli

Amici, talent tra i più seguiti della tv, ha dato fama e popolarità a diversi artisti, oggi volti affermati della musica italiana. In onda da più di 20 anni è un format che continua a mietere ascolti ed è ambito da tantissime giovani leve, che ogni anno tentano di superare diverse selezioni per conquistarsi un banco nella scuola più famosa della tv. Da Alessandra Amoroso a Emma Marrone, ma anche i The Kolors, Annalisa, Elodie, diversi sono i talenti che grazie ad Amici hanno avuto l’opportunità di mostrare il proprio talento e crescere professionalmente.

Non sempre però il solo il talento è sufficiente a dare visibilità, oggi i giovani artisti sono consapevoli del potenziale che i social e per questo non mancano di sorprendere utilizzando la loro immagine. Nei giorni scorsi un cantante, che ha partecipato all’ultima edizione di Amici, e che in più occasioni si è mostrato sopra le righe non temendo particolarmente i giudizi dei coach, ha postato una foto senza veli. Uno scatto che ha scatenato la reazione del web, ma anche di Anna Pettinelli che in diverse occasioni lo ha difeso e sostenuto.

Pietro Bagnadentro, in arte Trigno ha postato uno scatto decisamente hot, che è finito al centro delle polemiche. Il giovane artista appare sdraiato sui regali ricevuti dal suo pubblico, composto prevalentemente da teenager, ed è coperto solo da un orsacchiotto. Un’immagine decisamente impopolare che ha lasciato interdetti i fans e non solo e ha scatenato diverse polemiche. C’è infatti chi ha trovato di cattivo gusto posare su coese regalate maggiormente da ragazze minorenni, e chi ha insinuato che se il post fosse stato fatto da una donna sarebbe stata duramente criticata.

Trigno scatena il web: la foto nudo finisce al centro delle polemiche

La foto hot di Trgino ha scatenato il web, lo scatto ha ricevuto diversi consensi, ma anche molte critiche. Non tutti i followers hanno condiviso la scelta del giovane artista, che in questi giorni è in tour nei vari store italiani per promuovere il suo album. I commenti sotto al post sono diversi e alcuni decisamente molto polemici: “Vorrei sapere chi ha pensato che fare una foto nuda, sdraiato sulle cose regalate maggiormente dalle ragazze minorenni, fosse una buona idea? E non solo farla ma pure pubblicarla??”, Ha scritto un utente.

E ancora: “Le donne che cantano in mutande vengono criticate in modo pesante e questo senza mutande va’ bene .Siete ridicoli .“ “Cosa non si fa per attirare le attenzioni della gente che tra qualche anno sparisce anche lui come gli altri.” Ovviamente non manca chi sostiene la scelta dell’ex allievo e ne riconosce il talento: “A chi critica la prima foto voglio ricordare che Pietro è un artista, e un artista è libero di esprimersi come gli pare. Forza Pietro sempre.”

Anna Pettinelli commenta la foto di Trigno: “Ma sei fuori?!“

Nel corso RDS Summer Festival Anna Pettinelli ha rivisto il suo ex allievo Trigno. Da ricordare che la speaker radiofonica ha sempre sostenuto il giovane artista e più volte lo ha difese dagli attacchi di Rudy Zerbi. Quest’ultimo non ha mai trovato Pietro un’artista originale e destinato ad avere successo e per lui non meritava neanche l’accesso al serale. Tuttavia Trigno si è distinto ed è arrivato fino alla finale.

Dopo aver visto la foto nudo con l’orsetto Anna avrebbe rimproverato il giovane artista: “Ma sei fuori!?” Le parole dell’ex coach hanno lasciato interdetto il pubblico: è evidente che Anna non condivida la scelta alquanto azzardata del cantante, una scelta sopra le righe e per molti inadeguata e irrispettosa.