Amici Full Out, in pre-ordine la compilation con gli inediti di Amici 2023 e un evento speciale in regalo

Uscirà il 27 gennaio 2023, ma già da oggi è possibile pre-ordinare il disco che contiene gli inediti presentati durante l’ultima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto ormai alla sua 22esima edizione. Full Out, questo il titolo della compilation, include 9 brani che gli spettatori del programma conoscono bene, dall’inedito di Angelina a quello di Federica e Way. Assenti, invece, gli inediti di Jore e Valeria, appena entrati a far parte del programma.

La compilation in pre-ordine da oggi non include soltanto i brani inediti dei concorrenti del programma, ma anche l’accesso esclusivo ad un evento imperdibile di Amici 22. I dettagli non sono ancora stati resi noti, ma chi acquisterà una copia fisica del disco Full Out non dovrà far altro che seguire i canali social ufficiali di Amici e il sito www.wittytv.it per scoprire a breve tutte le informazioni necessarie per aderire all’evento.

Amici Full Out, la tracklist della compilation

La tracklist ufficiale di Full Out, come anticipato in apertura, include 9 brani inediti:

Voglia di vivere di Angelina Perdonami di NDG Ventisei modi di Federica Ballerine e guantoni di Wax Supereroi di Cricca Baciami e ballami di Aaron Finisce bene di Tommy Dali Sui sedili sulla metro di Niveo Acquario di Piccolo G

Il titolo del disco è stato scelto dagli stessi ragazzi di Amici 22. Già da domani, 10 gennaio 2023, tutti i brani saranno disponibili in formato digitale e in streaming, ma per prendere parte all’evento speciale bisognerà comunque acquistare la copia fisica della compilation.

