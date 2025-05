Amici, fiori d’arancio: si sposa il volto più amato

L’edizione 24 di Amici si è conclusa solo da qualche giorno, ma l’eco mediatico prodotto dal talent di Maria De Filippi è ancora in corso. Il salotto di Verissimo ha scelto di dedicare la puntata ai protagonisti del talent e non poteva ripercorrere i momenti salienti del daytime e del serale. Oltre agli allievi che hanno conquistato la finale Silvia Toffanin è pronta ad accogliere anche alcuni dei giudici del serale e i coach, che sono parte integrante del format.

Ed è proprio nel corso dell’interviste che uno degli ospiti ha rivelato che presto convolerà a nozze: i fiori d’arancio sono prossimi. Ma chi dei volti amati di Amici ha deciso di fare un passo così importante? E perché lo rivela solo ora? Il matrimonio è in programma a Novembre e Alessandra Celentano sarebbe la testimone scelta. Una notizia davvero inaspettata che ha sorpreso anche la padrona di casa. Silvia Toffanin è infatti rimasta senza parole e ha chiesto maggiori dettagli sull’evento.

A rivelare le sue intenzioni di convolare all’altare niente meno che Cristiano Malgioglio. Il paroliere, giudice del serale di Amici, ha dichiarato che si sposerà a Novembre e che Alessandra Celentano sarà la sua testimone. Il compagno, com’è noto, è un uomo turco che vive a Istanbul, ed è più giovane di lui di 40 anni. Una notizia davvero inaspettata visto che Malgioglio ha più volte detto di non essere interessato a sposarsi. Come mai ha cambiato idea? C’è da chiedersi se quanto ha dichiarato sia vero o verrà smentito nei prossimi giorni.

Cristiano Malgioglio: “Mi sposo a Novembre”

“Mi sposo Novembre”, così ha dichiarato Malgioglio nel salotto di Verissimo. Il cantante è stato ospite di Silvia Toffanin insieme a Alessandra Celentano e i due si sono mostrati molto affiatati. A quanto pare la coach di danza classica avrebbe detto si al suo ruolo di testimone, è felice di stare a fianco di Malgioglio in questo momento speciale della sua vita.

Prima di dare la notizia delle nozze è stato mandato in onda un filmato dei due che ballano insieme, un momento clou decisamente divertente che ha caratterizzato l’ultima edizione di Amici. Malgioglio è apparso entusiasta di sposarsi eppure solo un anno fa, sempre a Verissimo, aveva dichiarato di non essere interessato al matrimonio.

Malgioglio: “Sposarsi? Ora non avrebbe senso”

“Sposarsi? Ora non avrebbe senso. Per lasciargli la pensione? No, sono troppo libero, se sono triste prendo, parto e vado dove mi pare. Se mi fossi sposato e avessi avuto dei figli sarei stato apprensivo, meglio così”. Queste le dichiarazioni di Malgioglio. Il cantante ha realmente cambiato idea?

Per il momento non ci sono altre informazioni in merito, ma nulla esclude che l’ex giudice di Amici non sia stato sincero sull’argomento nozze. Inoltre il rapporto con il fidanzato turco è a distanza, conducono due vite molto diverse e si vedono occasionalmente. Il matrimonio è un impegno importante, Malgioglio n’è consapevole. e anche se la differenza d’età non è mai stata un problema, fare un passo così importante avrebbe notevoli conseguenze sul suo quotidiano.