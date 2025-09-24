Amici, finalmente la coppia esce allo scoperto: prime foto insieme delle cantanti

Mentre cresce l’attesa per la 25esima edizione di Amici, il talent show di Maria De Filippi che promette di svelare nuovi giovani talenti, due protagoniste della scorsa stagione hanno deciso di fare un passo importante, annunciando ufficialmente la loro storia d’amore, rivelando una relazione che era rimasta nascosta per tutta la durata del programma.

Nonostante la forte complicità che non era sfuggita ai fan del programma, avevano scelto di concentrare l’attenzione solo sul loro percorso artistico, chiedendo alla produzione di non mostrare nulla della loro vita privata. Questo riserbo aveva alimentato mesi di indiscrezioni e speculazioni, ma ora, finalmente, è arrivata la conferma ufficiale.

Un amore nascosto tra i banchi di Amici 24

Antonia Nocca e Senza Cri si sono conosciute durante la 24esima edizione del talent show, ma hanno preferito mantenere la loro relazione lontana dai riflettori. Le due cantanti hanno deciso di rompere il silenzio sui social, pubblicando insieme una foto che ha fatto il giro del web: Antonia ha postato un dolce scatto con Senza Cri, accompagnato dalla canzone Prima stanza a destra, un brano che sembra esprimere al meglio i loro sentimenti: “Sei tu la cura a tutto, sei tu che mandi via il buio”. Poco dopo, Senza Cri ha condiviso un’altra immagine che ritrae la coppia in un momento di intimità, confermando senza esitazioni il loro legame.

La decisione di mantenere privata la loro relazione, fino a questo momento, non è mai stata influenzata dalla produzione di Amici. Antonia Nocca, infatti, aveva già spiegato in precedenza che la scelta di non mostrare la loro storia era stata una decisione esclusivamente loro. Intervenendo in una trasmissione televisiva, l’ex allieva di Lorella Cuccarini aveva chiarito che la produzione non aveva mai imposto alcuna censura sulla loro vita privata: “La produzione di Amici mi ha sempre ascoltata e rispettata nelle mie scelte”, aveva detto. “Tutto ciò che non è stato mostrato è stato per nostra scelta. Per me il focus è sempre stato la musica.”

Nonostante la volontà di tutelare la loro privacy durante il programma, una volta terminato il Serale le due giovani cantanti sono diventate inseparabili. L’estate 2025 è stata testimone di numerosi momenti condivisi insieme, tra concerti, eventi e uscite pubbliche. Una delle tappe più significative per la coppia è stata la loro partecipazione al Milano Pride 2025, dove Antonia e Senza Cri hanno mostrato il loro sostegno alla causa LGBTQ+ e vissuto un altro importante momento di condivisione.

Con la relazione finalmente ufficializzata, Antonia Nocca e Senza Cri sembrano pronte a continuare il loro percorso artistico, sia insieme che separatamente. Per entrambe, infatti, la musica resta il focus principale della loro carriera. Senza Cri, in particolare, ha sempre sottolineato quanto fosse importante per lei essere riconosciuta per il suo talento e non per la sua vita privata. Allo stesso modo, Antonia continua a sognare in grande, pronta a ripartire con la grinta che l’ha accompagnata fin dal primo casting di Amici.