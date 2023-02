Amici 22 oggi non andrà in onda. Dopo la dolorosa e improvvisa scomparsa di Maurizio Costanzo, conduttore tv, giornalista e marito di Maria De Filippi, la programmazione tv è stata al centro di dovute e necessarie modifiche. I programmi condotto dalla De Filippi sono stati immediatamente sospesi a partire da venerdì 24 febbraio 2023, quando è stata resa nota la scomparsa di Costanza. Interrotta la messa in onda di Uomini e Donne, C’è Posta per te e Amici di domenica 26 febbraio, nonostante gli show fossero già stati registrati. Anche oggi, la striscia quotidiana di Amici 22 non andrà in onda. Al suo posto, su Canale 5, sarà trasmessa -in replica- la seconda puntata di “Buongiorno mamma”, prima della terza puntata, in onda stasera, in prima serata.

Attualmente non è stato reso ancora noto quando -e come- torneranno in onda i programmi sospesi. Amici era stato registrato pochi giorni prima della messa in onda e la puntata di domenica 5 marzo (che sarebbe stata registrata nei prossimi giorni) dovrebbe essere l’ultima prima dell’inizio del serale del talent show. Non si sa ancora se l’appuntamento del 26 febbraio sarà mandato in onda da domani, nel pomeriggio di Canale 5 o se slitterà direttamente alla prossima domenica. Tutto è, comprensibilmente, in stand by. La scomparsa di Maurizio Costanzo ha freezato e rinviato programmi che, in questi giorni, stonano nel clima doloroso che si respira. Vi terremo aggiornati sul ritorno, in onda, di Amici.

Qui sotto, intanto, vi ricordiamo le ultime anticipazioni.

Alcuni allievi hanno ottenuto l’accesso per il serale. Ecco le maglie assegnate in questa puntata. Per il ballo Mattia, Samu e Alessio. Per quanto riguarda il canto, invece, ad avere un banco per il serale ci sono Federica e Wax, della squadra di Arisa.

Ci sono anche due eliminati in vista del serale di Amici 2023. Alessandra Celentano ha eliminato Paky perché lo preferisce a Samu. Mezkal viene eliminato da Rudy Zerbi che, però, gli dà la possibilità di rifare i casting per la prossima edizione di Amici.