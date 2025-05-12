Amici, cosa fa oggi Monica Hill: la nuova vita dell’ex allieva

Da Amici ai matrimoni, la vita di Monica Hill è una storia di talento, riservatezza e musica senza sosta. Ecco cosa fa oggi.

C’è chi, dopo un talent show, scompare dai radar. E poi c’è chi, come Monica Hill, continua a percorrere la sua strada nel mondo della musica senza mai fare troppo rumore, ma sempre con una costanza e un’eleganza che non passano inosservate.

Il pubblico italiano la ricorda come una delle allieve più talentuose della primissima edizione di Amici, quando ancora il programma si chiamava Saranno Famosi e si respirava quell’aria da vera accademia. Monica era lì, tra i banchi e le prove in sala, con la sua voce pulita, precisa, emozionante. Non vinse, è vero, ma da allora il suo percorso è stato tutto in salita.

Monica Hill da allieva di Amici alla coronazione del suo sogno

Non ha mai cercato la ribalta a tutti i costi, né ha puntato i riflettori sulla sua vita privata. Anzi, proprio su quel fronte ha sempre scelto la discrezione. Nel 2011 si è sposata con Andrea Morelli, storico chitarrista di Cesare Cremonini. Una relazione tenuta lontana dai social e dalle cronache rosa, com’è nel suo stile. Col tempo, però, le cose sono cambiate: i due si sono allontanati e quella storia è giunta al capolinea, anche se senza clamori, senza comunicati, senza gossip da alimentare.

La vera notizia, quella che ha fatto sorridere chi da sempre la segue, è che Monica ha ritrovato l’amore. Accanto a lei oggi c’è Giorgio Secco, anche lui musicista di grande livello, e i due si sono uniti in matrimonio. Una cerimonia semplice, come lei, che ha però suggellato una nuova fase della sua vita. Un momento di serenità che si riflette anche nel suo lavoro, perché Monica, oggi più che mai, sembra essere nel pieno della sua maturità artistica.

In questi anni, infatti, non si è mai fermata. Nel 2016 ha calcato il palco dell’Ariston come corista di Laura Pausini, in uno dei Festival di Sanremo più seguiti dell’ultimo decennio. E chi l’ha vista lì, sullo sfondo ma con una presenza scenica forte, non ha potuto fare a meno di riconoscerla. Poi, nel 2022, è tornata su quello stesso palco con l’Harlem Gospel Choir, accompagnando l’esibizione di Achille Lauro in un mix audace tra sacro e profano che ha fatto discutere, ma anche emozionato. Monica c’era, con la sua voce, con la sua esperienza, con quella professionalità silenziosa che solo i grandi artisti possiedono.

Oggi, il suo nome è legato a un altro big della musica italiana: Eros Ramazzotti. È infatti una delle coriste che lo accompagnano nei tour e nei live, un ruolo importante, perché chi lavora con Eros sa bene quanto il livello richiesto sia alto. Ma Monica non si fa certo intimorire: lei è lì, sempre pronta, sempre impeccabile, come se ogni volta fosse ancora il giorno del provino, ancora il palco di Amici.

Monica Hill ha costruito una carriera solida, fatta di passione, impegno e talento vero. Non ha avuto bisogno di reality, di polemiche o di eccessi. Ha lasciato che fosse la sua voce a parlare per lei. E quella voce, oggi, risuona nei teatri di tutto il mondo, accanto ai più grandi nomi della musica italiana. Un percorso silenzioso, sì, ma senza ombra di dubbio straordinario.