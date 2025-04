Amici, anticipazioni stasera, sabato 12 aprile: cosa succederà

La quarta puntata di Amici 24 si annuncia emozionante e coinvolgente. Il serale del noto talent si sta rivelando un successo di ascolti e il fatto che vada in onda di sabato sera non lo ha penalizzato. Il format si conferma vincente nonostante la longevità e Maria de Filippi, coadiuvata da uno staff di collaboratori esigenti e professionali, tiene molto al talent. Del resto negli ultimi anni Amici ha dato visibilità ad artisti oggi affermati, voci della musica italiana molto amate che devono molto alla popolare scuola della tv.

La fase del serale di Amici è sicuramente quella più viva. I giovani allievi dopo mesi nella scuola, lezioni e confronti con i coach, ma anche sfide hanno la possibilità di mostrare tutto il loro talento e di rivelare quanto sono cresciuti. In questa fase possono conquistarsi il titolo di professionisti a tutti gli effetti. Del resto i cantanti hanno debuttato con gli inediti e i ballerini hanno ricevuto l’attenzione di diversi addetti ai lavori. Le anticipazioni della puntata del 12 Aprile sono state rivelate in rete da Superguidatv che ha reso noto alcuni dettagli della serata.

Le tre manches metteranno ragazzi delle tre squadre uno contro l’altro, ma solo uno degli allievi lascerà la scuola. Dopo una serie di esibizioni, nella prima manche, Zerbi- Celentano perdono le sfide contro Emanuel Lo e Lorella Cuccarini. Il ballerino Daniele è a rischio eliminazione. I CuccaLo sfidano ancora Zerbi e la maestra di danza, quest’ultimi perdono ancora e Senza Cri è eliminata provvisoriamente. L’ultimo scontro è tra i PettiLetti e Zerbi-Cele, che alla fine rischiano di perdere anche Chiamamifaro.

Amici 24, chi va al ballottaggio finale

Daniele, Senzacri e Chiamamifaro vanno al ballottaggio finale. Uno dei tre ragazzi dovrà lasciare immediatamente la scuola. Il ballerino viene salvato dai giurati, per Daniele non è ancora arrivato il momento di andare via. Senzacri e Chiamamifaro rischiano di chiudere la loro esperienza ad Amici. Il nome dell’eliminata sarà comunicato da Maria de Filippi ai ragazzi subito dopo il loro ingresso in casetta.

Tra i momenti divertenti della serata il guanto di sfida tra prof. Pettinelli, Cuccarini e Zerbi si sono esibiti con i giurati, e sono stati giudicati dagli altri prof. La sfida è stata vinta da Lorella che ha ballato con Amadeus, un momento decisamente cult. Da rilevare che il conduttore si è schierato dalla parte della Celentano che è stata accusata di essere rigida. Per Amadeus la severità è determinante per crescere, aiuta i giovani allievi a comprendere meglio alcune dinamiche del mondo dello spettacolo.

Amici 24, gli allievi favoriti alla vittoria

Gli allievi di Amici 24 diventano sempre meno e per questo non mancano i pronostici sul possibile vincitore. I giovani cantanti hanno già un loro seguito, soprattutto sui social, mentre i ballerini potrebbero ottenere, a fine talent, un contratto prestigioso da parte di alcune compagnie di ballo note al mondo.

Per ora i ragazzi rimasti in gara sono Chiamamifaro (Angelica Gori), Antonia Nocca, Jacopo Sol, Alessia Pecchia, Daniele Doria, Chiara Bacci del team Zerbi-Cele; Senza Cri (Cristiana Carella) e Francesco Fasano per il team CuccaLo; Nicolò Filippucci, TrigNO (Pietro Bagnadentro) e Francesca Bosco per il team PettiLetti. In molti sostengono che tra i favoriti alla vittoria ci sia Antonia ma anche Jacopo.