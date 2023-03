Parte sabato 18 marzo 2023 il serale di Amici e qui potete trovare tutte le anticipazioni sulla registrazione della prima puntata del talent show condotto da Maria De Filippi. Domani, 17 marzo, non andrà in onda il consueto appuntamento di Uomini e Donne e verrà trasmesso lo speciale “Verso il serale” con il racconto e il recap degli allievi arrivati all’attesa fase finale. In questa edizione, i giudici di canto sono Arisa, Rudy Zerbi e Lorella Cuccarini mentre, quelli di ballo, sono Alessandra Celentano, Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Cosa accadrà nella prima puntata del serale, chi sarà eliminato? Lo scopriremo insieme con tutte le anticipazioni.

I giudici di Amici 2023 sono Cristiano Malgioglio, Giuseppe Gioffrè e Michele Bravi, tutti inediti come giuria del programma. Nei due precedenti anni furono Emanuele Filiberto di Savoia, Stash e Stefano di Martino.

Ecco, a seguire, gli allievi ammessi al serale di Amici 2023,

I cantanti ammessi sono:

NDG e Cricca per il team di Lorella Cuccarini

Federica e Wax per il gruppo di Arisa

Piccolo G e Aaron per Rudy Zerbi

I ballerini ammessi sono:

Ramon, Gianmarco e Isobel per il team di Alessandra Celentano

Maddalena, Samu e Megan per la squadra di Emauel Lo

Mattia e Alessio per Raimondo Todaro

Maria De Filippi ha anticipato, durante il daytime, che nella prima puntata di Amici 2023 ci saranno almeno due eliminazioni. Il regolamento è uguale a quello dell’anno scorso. Una squadra scenderà in centro studio decidendo chi sfidare e ci saranno allievi a rischio di eliminazione in entrambe le manche. A giudicare le diverse esibizioni di canto e ballo saranno i tre nuovi giudici di Amici.

Per scoprire tutte le anticipazioni sulla prima puntata di Amici, in onda sabato 18 marzo 2023, non perdere l’aggiornamento con il nostro articolo. Ci saranno sempre più informazioni, dallo svolgimento della puntata agli ospiti e agli allievi eliminati.