Amici, allievo scoppia in lacrime in diretta: cosa è successo

L’edizione in corso di Amici si avvia alle battute finali, mancano poche puntate alla finalissima e gli allievi rimasti in gara sono determinati a conquistare il titolo del vincitore. Dopo mesi di sfide, confronti con i coach e critiche, i giovani talenti hanno superato diverse prove e ora sono pronti a debuttare nel mondo dello spettacolo da veri professionisti. Amici ha dato fama e popolarità a diversi artisti oggi consolidati, per questo il talent suscita sempre un’attenzione mediatica non indifferente.

E se i giovani cantanti sono già in rete con i loro inediti, i ballerini hanno ottenuto l’attenzione di diverse compagnie internazionali e hanno ricevuto proposte di lavoro allettanti. Chi è rimasto in gara non può non pensare a proteggere il suo posto, ma non sempre la pressione subita durante la diretta è gestibile. Non a caso nel corso dell’ultima puntata uno degli allievi, tra i più promettenti della scuola, è scoppiato in lacrime. Un momento che ha allertato il pubblico, ma anche i coach e la stessa Maria De Filippi, sempre molto attenta a proteggere i ragazzi e a tutelare le loro emozioni.

Ma cos’è successo? Tutto è nato per il guanto di sfida lanciato dalla maestra Celentano ad uno degli allievi di Emanuel Lo. La coach di danza classica ha infatti chiesto a Francesco di sfidare Alessia in una coreografia di latino, specialità della sua allieva di cui è anche campionessa mondiale. Un proposta che il giovane ballerino ha accolto con rassegnazione, non ha infatti rifiutato di mettersi alla prova pur sapendo che non sarebbe stato all’altezza della compagna. Per questo è intervenuto Emanuel Lo, che non poteva non difendere il suo allievo.

Amici, Emanuel Lo: “Non è una sfida equa”

Emanuel Lo ha rifiutato il guanto di sfida proposto dalla Celentano, lo ha trovato iniquo e inadatto a Francesco e per tutelare il suo allievo ha preferito non farlo esibire. C’è da dire che inizialmente il giovane ballerino aveva accettato la sfida, voleva mettersi in discussione, ma dopo aver parlato con il suo coach di è reso conto che non sarebbe stato all’altezza del compito assegnatogli. La sfida è stata anche mostrata ai giurati che hanno concordato con Lo:

“ Mi sembra evidente che il confronto non sia equo proprio per codici stilistici. Il cha cha cha è un ballo molto specifico, la rapidità delle gambe, il ritmo sincopato. Questa è una tecnica che richiede anni di studio, non è equo “, ha dichiarato Elena D’Amario. Emanuel Lo ha poi ribadito: “ Non è un fatto né di difficoltà né di disciplina. Tu non vuoi preservare i tuoi ragazzi, ma non riesci a schierare un guanto come si deve perché forse non hai un ballerino all’altezza di Francesco “.

Francesco provato: “Volevo solo mettermi in gioco”

Alessandra Celentano si aspettava una reazione del collega, e sapeva che non avrebbe fatto esibire Francesco in una coreografia che non è nelle sue corde. Per questo ha proposto un’altra sfida, ma anche questa è stata contestata: “Avrebbe potuto fare tutto ma parliamo sempre di latino americano. Contro una campionessa del mondo, non si fa. Il ballerino certo che può fare tutto.”

La Celentano si è poi detta annoiata dalla giustificazioni del collega e ha chiesto a Franceso il suo parere. L’allievo, visibilmente provato, ha più volte ribadito che gli sarebbe piaciuto mettersi in gioco, ma il suo professore gli ha dato delle motivazioni valide per non farlo.