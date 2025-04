Amici, Alessia in lacrime per Luke: il video che non avrebbe voluto vedere

Si sta avvicinando sempre di più il momento della finale di Amici, e nella Scuola sono al momento rimasti gli allievi più meritevoli. Tra questi c’è anche la ballerina Alessia, che ha colpito tutti per il suo incredibile talento e per la gioia che trasmette quando danza. Proprio durante quella esperienza, la giovanissima ha iniziato un legame amoroso con il cantante Luk3, con cui ci sono stati all’inizio diversi alti e bassi ma da cui non è più riuscita ad allontanarsi. Proprio lui è stato di recente eliminato dal talent, e i due sono quindi stati costretti a separarsi per un po’, almeno fino alla fine del programma.

Trascorsi ormai diversi giorni dall’ultimo momento in cui si sono visti, Luke ha inviato un videomessaggio per la sua fidanzata e non sono mancate le lacrime per lei, che ha ammesso sin da subito di sentire molto la sua mancanza.

Il videomessaggio di Luk3 per Alessia

Domenica prossima ci sarà una nuova puntata di Amici, e l’attesa si fa sempre più grande, soprattutto perché si avvicina il momento in cui verrà annunciato il fatidico vincitore. Nel frattempo, nella Scuola d’Arte più famosa della tv, sono nate in questa edizione diverse relazioni, alcune delle quali stanno continuando in modo molto positivo. Ad esempio, Luk3 e Alessia sono legati da una storia amorosa, anche se al momento entrambi sono costretti a vivere separatamente. L’ex allievo di Amici ha così inviato alla ballerina un video molto romantico. “C’è un sole esagerato che è chiuso in una scatola, aspetto di liberarlo quando esci” – ha esordito lui – “Spacca tutto ed esci il più lontano possibile. Ti aspetto e ci vediamo fuori“.

Questo video è stato appunto mandato in onda durante il classico aggiornamento del “meteo delle coppie”, il simpatico recap che viene fatto spesso dalla redazione di Amici e che mostra come si stanno evolvendo le coppie nella Casetta del talent. Dopo aver ascoltato il messaggio del suo fidanzato, Alessia è quindi scoppiata a piangere e non è riuscita a trattenere l’emozione. La ballerina non vede infatti l’ora di incontrarlo fuori da Amici.

Cosa aveva scritto Luk3 dopo l’eliminazione da Amici

Dopo che il cantante è stato eliminato dal programma che lo ha reso famoso dinnanzi al piccolo schermo, è tornato sui social e si è raccontato in una diretta Instagram. Proprio in quella occasione, Luk3 ha appunto rotto il silenzio sulla sua relazione con Alessia, dicendosi molto orgogliosa della fidanzata, per cui continua a fare il tifo. “Spero davvero che riesca a rimanere in gioco il più a lungo possibile” – ha ammesso lui non nascondendo la nostalgia di questi giorni – “Mi manca, sarebbe impossibile il contrario. Ma ormai manca poco alla fine del programma e presto potremo rivederci. Spero solo che riesca a vivere questa esperienza fino in fondo, con entusiasmo e serenità”.