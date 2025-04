Amici 24, Luk3 parla di Alessia dopo l’uscita: il messaggio per la fidanzata ancora in gara

Luk3 è uscito di scena dal talent Amici e, oltre a lasciare la Scuola d’Arte più famosa della tv proprio a un passo dalla finale, ha lasciato – solo momentaneamente – anche la sua fidanzata Alessia. I due si sono conosciuti proprio durante l’esperienza artistica che entrambi hanno vissuto pienamente. Al di là del loro talento incredibile, ad essere messo in evidenza è stata anche la loro umanità e il bellissimo legame che si è creato tra i due allievi. Insomma, si sono subito innamorati e hanno iniziato una storia proprio davanti alle telecamere, non nascondendo i sentimenti che provano reciprocamente.

Ad un certo punto, il cantante è però stato eliminato dal programma ed è tornato a casa con una valigia piena di esperienza ma soprattutto di opportunità. Dopo la sua uscita, ha tra l’altro scritto un messaggio per la sua fidanzata e tutti i fan si sono sinceramente commossi.

Luk3 e il messaggio per Alessia che ha emozionato tutti

Dopo la sua eliminazione, Luk3 è tornato alla sua vita di sempre ma soprattutto alla sua musica. Il giovane ha anche ripreso in mano il suo profilo social e, per l’occasione, ha scritto un lungo messaggio dedicato a questa esperienza bellissima che ha vissuto e a Maria De Filippi che gli ha regalato un’opportunità unica. Tra i suoi pensieri non poteva però mancare quello per la fidanzata Alessia, la giovane ballerina che ha conosciuto nel talent Amici e che non vede l’ora di rivedere. L’ex allievo si è infatti concesso una diretta social, durante la quale molti fan gli hanno domandato informazioni su di lei. C’è da dire che i due si sono avvicinati quasi subito e che, dopo una serie di alti e bassi, sono diventati una coppia a tutti gli effetti.

Lui stesso ha ora raccontato di continuare a fare il tifo per lei. “Spero davvero che riesca a rimanere in gioco il più a lungo possibile” – ha detto – “Mi manca, sarebbe impossibile il contrario. Ma ormai manca poco alla fine del programma e presto potremo rivederci. Spero solo che riesca a vivere questa esperienza fino in fondo, con entusiasmo e serenità”.

Luk3 e il momento dell’eliminazione ad Amici

Luk3 è infatti stato eliminato dal Serale di Amici nel corso dell’ultima puntata, che è andata in onda sabato 5 aprile. Nel daytime si è visto che il cantante ha salutato i compagni in modo originale, interpretando il suo inedito Valentine in loro onore. Li ha abbracciati lui e ha abbracciato la sua fidanzata, dicendole: “Sappi che ti aspetta un’estate con me, una bella estate insieme. Ti voglio con la fascetta al mio concerto e io verrò alle tue gare. Ti aspetto fuori, passeremo tanto tempo uniti. Starai con me quando canterò, perché io voglio cantare tanto, voglio fare questo nella vita“.