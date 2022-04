Amici 21, LDA torna sui social dopo l’eliminazione (video)

Nel corso dell’ultima puntata di ‘Amici 21‘, andata in onda, ieri, sabato 23 aprile 2022, abbiamo assistito all’eliminazione di LDA. Il cantautore partenopeo ha affidato, a Wittytv.it, le prime impressioni dopo l’uscita dal serale (Qui, il video).

Domani mi mangio una pizza enorme. Cosa faccio? A parte quello ciò che farò sicuramente è quello di vedere la mia città, ne ho bisogno. Sentire la gente che parla napoletano. Quando stai troppo lontano, e a me non mi era mai capitato di starci per così tanto, senti una mancanza incredibile. Voglio vedere tutti i miei amici e tutti i miei familiari. Mi prendo 4/5 giorni di stop, pure 6 o 7 e poi si torna a lavorare.