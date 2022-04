Amici 21, Albe e Serena festeggiano sei mesi di fidanzamento (video)

Nel corso dell’ultimo daytime di ‘Amici 21′, Albe ha fatto una sorpresa a Serena per i sei mesi di fidanzamento. Il cantante di Anna Pettinelli ha chiesto a Sissi alcuni consigli per stupire la propria fidanzata con una cena (Qui, il video). Maria De Filippi, però, gli ha fornito la soluzione a tutti i suoi dubbi. Due biglietti per Parigi, a luglio, per coronare il loro sogno d’amore:

De Filippi: “Organizziamo una cena, poi come regalo che vuoi fare? Biglietto per due per Parigi?

Albe: “Davvero? Posso fare una cosa del genere? Fallo, a lei Parigi fa impazzire. Fallo fallo, poi ti dò i soldi. Lei mi parla sempre di Parigi, nemmeno io ci sono mai stato”.

De Filippi: “Penso che possiamo permettercelo”.

Alla conduttrice di ‘Amici 21’, il cantautore ha confidato, nei giorni scorsi, di voler sposare la compagna che ritiene essere la donna della sua vita:

Io la sposo, ti inviterò. Io sono serio, ora stiamo insieme da sei mesi, mezzo anno, ma stiamo troppo bene. Sto tanto bene con lei. Non mi era mai capitato. Io voglio i bambini, tre figli, un po’ cantano, un po’ ballano.

La danzatrice, però, desiderosa di una lunga e promettente carriera nel mondo del ballo, frena, al momento, l’entusiasmo del dolce consorte. Per le nozze ed i figli c’è ancora tanto tempo: