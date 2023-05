Amici 2023, semifinale sabato 5 maggio: anticipazioni e diretta

Questa sera, sabato 5 maggio, in prima serata su Canale 5, arriva l’ottavo appuntamento, nonché semifinale, del serale di Amici 2023. Alla conduzione Maria De Filippi. 6 concorrenti (Maddalena, Wax, Aron, Isobel, Mattia, Angelina) sono ancora in corsa per la vittoria finale. Chi riuscirà ad accedere alla finale di domenica prossima?

Amici 2023, semifinale 5 maggio: ospiti

Prima della registrazione della semifinale, slittata per i casi di positività riscontrati all’interno della casetta che accoglie gli allievi della scuola di Amici, non sono stati annunciati gli ospiti dell’ottava puntata del serale, in cui si conosceranno alla fine i concorrenti che avranno accesso alla finale, nella quale oltre al vincitore assoluto dell’edizione, si decreteranno i vincitori dei circuiti danza e canto.

Amici 2023, semifinale 5 maggio: giuria

A giudicare le performance dei vari allievi sarà ancora una volta la giuria tutta al maschile formata da Cristiano Malgioglio, in qualità non solo di autore di importanti canzoni della musica italiana, ma anche di “carismatico personaggio del mondo dello spettacolo” (cit.), Giuseppe Giofré, ballerino nato nella scuola di Amici e affermatosi poi anche a livello internazionale, e Michele Bravi, cantautore, passato dall’irripetuta esperienza di Amici speciali (una sorta di Amici all stars andato in onda nei primissimi mesi della pandemia del 2020, dopo l’edizione ordinaria di Amici), dopo essere già stato tutor di canto nella scuola di Maria De Filippi.

Amici 2023, semifinale 5 maggio: le squadre

Alla semifinale le squadre arrivano composte ciascuna da un cantante e da un ballerino: vediamo nel dettaglio i componenti di ciascuna squadra.

Squadra Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo : Maddalena (ballo), Angelica (canto)

: Maddalena (ballo), Angelica (canto) Squadra Rudy Zerbi e Alessandra Celentano : Isobel (ballo), Aaron (canto)

: Isobel (ballo), Aaron (canto) Squadra Arisa e Raimondo Todaro: Mattia (ballo), Wax (canto)

Amici 2023, semifinale 5 maggio: dove vederla in tv e in streaming

La semifinale di Amici 2023 si può seguire questa sera in diretta su Canale 5 dalle 21:30 circa e in contemporanea anche in streaming su Mediaset Infinity. Soundsblog seguirà in diretta tutta la semifinale e la commenterà qui.