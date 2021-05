American Idol 2021 ha appena perso uno dei suoi finalisti. Il talent show, infatti, non vedrà più Caleb Kennedy tra i cantanti pronti ad agguantare la vittoria di questa edizione. Il motivo è legato ad un vecchio video emerso online in questi giorni e finito al centro di critiche e polemiche. Nella clip, si vede il giovane artista accanto a qualcuno che indossa un cappuccio in stile Ku Klux Klan.

E’ stato lo stesso Kennedy, 16 anni, a confermare la sua uscita da American Idol 2021 in una dichiarazione pubblicata mercoledì sul suo account Instagram.

“Ehi voi tutti, questa sarà un po’ una sorpresa, ma non sarò più su American Idol 2021. C’era un video che è emerso su Internet e mostrava azioni che non dovevano essere intraprese e lette in quel modo. Ero più giovane e non pensavo alle azioni, ma questa non è una scusa. Voglio chiedere scusa a tutti i miei fan ea tutti quelli che ho deluso. Mi prenderò un po’ di tempo libero dai social media per migliorare me stesso, ma dicendo questo, so che questo ha ferito e deluso molte persone e ha fatto perdere il rispetto per me. Mi dispiace tanto! Prego che un giorno possa riconquistare la vostra fiducia in chi sono e avere il vostro rispetto! Grazie per avermi sostenuto”