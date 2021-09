Sapevi che con Prime Video c’è la possibilità di iscriversi a un canale dedicato esclusivamente ai concerti? In un periodo storico come quello che stiamo vivendo, dove i live sono ancora quasi una chimera -soprattutto quelli con affluenza non contingentata- poter rivedere esibizioni sul palco sembra quasi una boccata d’ossigeno. Ma è quello che permette di fare Qello Concerts by Stingray. All’interno del canale è presente un catalogo che conta migliaia di concerti di artisti di fama internazionale. E, se si è già clienti Amazon Prime, sarà sufficiente un abbonamento di 4.99 euro al mese, dopo il periodo iniziale di prova di 14 giorni che permette di capire se confermare o disdire la propria scelta.

Curiosi di scoprire quali live sono presenti nel canale Qello Concerts by Stingray? Ve ne citiamo solo alcuni dei migliaia disponibili.

Beyoncé, Live at Wembley (2004). Si tratta della tappa londinese del Dangerously in Love Tour. Nel periodo di massimo splendore del pop, l’ex Destiny’s Child si cimenta in un live imperdibile con i più grandi successi della sua carriera (da Baby Boy a Crazy in love). E’ il suo primo tour internazionale come cantante solista e, durante il live, non si risparmia mai, scegliendo anche di presentarsi davanti al pubblico, calata da una fune, a testain giù…

Spice Girls, Live in Instanbul (1997). Nel 2021 le Spice Girls festeggiano 25 anni di carriera dall’esordio avvenuto nel 1996 con il primo disco, Spice. Da allora, il resto e storia. E su Qello Concerts by Stingray è possibile recuperare proprio il primo grande concerto delle Spice Girls a Istanbul, il 12 e 13 ottobre 1997. L’esibizione è stata realizzata al Abdi Ipekci Stadium ed era stata organizzata dalla Pepsi Cola, azienda con la quale le ragazze avevano già avuto a che fare perché testimonial della famosa bibita. Il video integrale del concerto, diretto da David Barnard, fu trasmesso in televisione per la prima volta in Gran Bretagna nel Natale del 1997.

Amy Winehouse – BBC One Sessions: Live at Porchester Hall: L’indimenticabile Amy in un live che ripercorre i più grandi successi dei suoi primi due album. Poco prima, nel 2007, la Winehouse era stata celebrata come Miglior Artista Femminile ai Brit Awards. E questo concerto ci ricorda ancora una volta le immense doti che aveva…

Bruce Springsteen and The E Street Band – Live in Barcelona. E’ un concerto del 2002 nel tour per The Rising. Ed è proprio questo il primo live di Spingsteen ufficialmente registrato su Cd e DVD.

Vi abbiamo solo riportato alcuni esempi dei migliaia di concerti. Troverete anche Phil Collins, i Coldplay, Katy Perry, Madonna, i Nirvana, Ed Sheeran, Adele, Lady Gaga e molti, molti, molti altri.

Vi ricordiamo che potete usufruire del periodo di prova di 14 giorni prima di decidere se abbonarvi a Qello Concerts by Stingray a 4,99 euro al mese. E godervi tutta la musica dal vivo che desiderate ascoltare e rivedere…