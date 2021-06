Siete appassionati di musica? Avete sempre le cuffie o auricolari per avere i brani che maggiormente amate a farvi da compagnia in ogni momento? Pensate alla colonna sonora adatta per i lunghi viaggi in auto, treno o aereo direzione vacanze? Oppure siete curiosi di novità, pezzi in uscita e artisti indipendenti pronti a farsi strada nel mainstream? Se avete risposto Sì anche ad una sola di queste domande e vi rispecchiate, i prossimi 4 mesi potreste ascoltare musica “gratis” grazie all’offerta Amazon Music Unlimited valida per i clienti Prime.

4 Mesi di Musica Illimitata Gratis

Per 4 mesi, infatti, la musica non avrà limiti e potrete ascoltarla in ogni istante della vostra giornata. Successivamente, sarà possibile continuare ad usufruire del servizio a soli 9,99 euro al mese.

Cosa include questa offerta a tempo limitato? Musica on demand senza pubblicità, accesso illimitato ai vostri brani preferiti, ascolto offline con skip illimitati e la possibilità di seguire e ascoltare i podcast preferiti. Abbonamento Individuale è valido dal 1 giugno al 22 giugno 2021 inclusi (il “Periodo dell’Offerta promozionale”).

Clicca qui per ricevere 4 mesi gratis ad Amazon Music Unlimited

Attenzione: se i mesi gratuiti sono solo 3, è perché il vostro account ha già usufruito in passato di una qualche promo su Amazon Music Unlimited.

L’Offerta per Studenti

L’offerta è valida solo per i nuovi clienti e per coloro che sono iscritti a Prime. Ma c’è un’ulteriore offerta se siete studenti ma non siete ancora clienti Prime. Con “Prime Student“, infatti, potrete ricevere spedizioni in un giorno, illimitate, senza costi aggiuntivi su 2 milioni di prodotti, film e serie TV in streaming, e in più accesso a offerte esclusive per studenti per 90 giorni.

Attenzione però, perché i vantaggi non finiscono al termine di questo periodo di tempo. Infatti, dopo questo periodo Prime Student si rinnova automaticamente a solo EUR 18,00/anno fino alla laurea, per un massimo di 4 anni, al posto del prezzo intero di EUR 36,00/anno. Ed è possibile cancellare l’iscrizione quando si desidera, liberamente.

Se, quindi, si è studenti e appassionati di musica, quale modo migliore se non questa “combo” che permette di essere clienti Prime, ascoltare musica gratis per 4 mesi e avere spedizioni illimitate su 2 milioni di prodotti disponibili?

Fai clic qui per iscriverti a Prime Student