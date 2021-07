Amazon Music Unlimited: come risparmiare con l’abbonamento Family

Amazon Music Unlimited è tra i migliori servizi di streaming musicale che abbiamo in Italia e il costo dell’abbonamento è in linea coi servizi della concorrenza, a cominciare dall’altrettanto ottimo Apple Music, ma quei 9,99 euro mensili possono essere ridotti grazie all’abbonamento per tutta la famiglia, il piano Family che viene proposto a 14,99 euro al mese o 149 euro all’anno.

Amazon Music Unlimited Family permette di condividere l’account con un numero massimo di 6 account Amazon diversi e se nella vostra famiglia ci sono diversi utilizzatori del servizio di streaming di Amazon, sottoscrivere questa opzione vi farà risparmiare non poco alla fine dell’anno.

I vantaggi di Amazon Music Unlimited Family

Gli account dell’abbonamento Family non sono condivisi e non esiste un profilo familiare comune: questo significa che ogni membro della famiglia ha un account Amazon Music Unlimited individuale, con suggerimenti personalizzati in base ai propri gusti musicali e una propria libreria musicale e playlist.

A conti fatti è come se ciascun membro della vostra famiglia avesse un account privato ed il vantaggio sta nel prezzo. L’abbonato principale, quello che ha sottoscritto l’abbonamento Family, è quello che riceverà l’addebito mensile o annuale e il metodo di pagamento scelto sarà messo in condivisione anche con gli altri membri della famiglia.

Amazon spiega che “questo metodo di pagamento può essere utilizzato per effettuare acquisti su Amazon da parte di ogni componente dell’abbonamento Family. La prima volta che un acquisto fisico viene effettuato utilizzando il metodo di pagamento condiviso, i membri della famiglia saranno invitati a inserire il numero completo della carta di credito. Questa verifica tuttavia non sarà richiesta per gli acquisti digitali. Quando un membro della famiglia effettua un acquisto, il cliente che ha sottoscritto l’abbonamento Family riceverà un’email con l’elenco dei prodotti acquistati tramite tale metodo di pagamento“.

Come sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited Family

È possibile sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Music Unlimited Family in due diversi modi. Chi non è mai entrato nel mondo di Amazon Music può effettuare l’iscrizione con 30 giorni di prova gratuita a questo indirizzo:

Clicca qui per attivare Amazon Music Unlimited Family

Chi, invece, ha già un abbonamento e vuole estenderlo a tutta la famiglia può visitare questo indirizzo e scegliere l’opzione Family. Una volta attivato l’abbonamento si può iniziare ad invitare i vari membri della famiglia tramite indirizzo email o SMS con link all’invito.

Amazon Music Unlimited regala 5 euro a tutti i nuovi utenti

Chi non ha ancora mai provato Amazon Music Unlimited ha ora la possibilità di farlo a costo zero per 30 giorni e di ricevere anche un buono da 5 euro da utilizzare per il proprio shopping su Amazon. E tutto quello che bisogna fare per averlo è ascoltare almeno una canzone tra gli oltre 70 milioni di brani in catalogo.

Clicca qui per ricevere il buono da 5 euro con Amazon Music Unlimited