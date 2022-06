Il Prime Day 2022 è dietro l’angolo e oggi Amazon ha deciso di riproporre una delle offerte più interessanti e di maggior successo dello scorso anno, regalando ben quattro mesi di musica a chi si iscrive ad Amazon Music Unlimited, entro il 13 luglio 2022. Quattro mesi di tempo per poter riascoltare i brani che ci hanno fatto compagnia nei mesi scorsi e, soprattutto, per poter conoscere i singoli e gli album pronti ad essere pubblicati nel periodo primaverile. Gratis, tra l’altro.

Per 4 mesi, infatti, i nuovi clienti e coloro che ne avranno diritto, potranno godere della loro musica preferita, senza alcun costo. Passato questo periodo promozionale, poi, il prezzo si attesterà a 9,99 euro al mese, con gli stessi benefici di prima. Quali? Scopriamoli insieme.

Con Amazon Music Unlimited ci sarà accesso illimitato ai brani preferiti e quelli nuovi, per riascoltare le canzoni che maggiormente amiamo, in streaming, e per scoprire le novità e le ultime uscite, in modo da rimanere al passo con i tempi. Spazio quindi per i tormentoni dell’estate agli sgoccioli, per un viaggio nei brani della nostra adolescenza e dei ricordi più belli e, infine, per tutte le novità a disposizione, tra artisti del mainstream e quelli indie. L’ascolto in streaming, inoltre, con questa offerta, esclude qualsiasi tipo di pubblicità che possa interrompere l’ascolto. Niente pause con spot a fare da spartiacque tra un pezzo e l’altro. Un’onda di musica preferita, senza alcuna interruzione.

Resta anche assicurata la possibilità di poter ascoltare offline le canzoni, con lo skip illimitato delle tracce. Nessuna condizione, libertà piena e la possibilità, salvando i pezzi, di non essere condizionati dalla connessione, disponibile o meno.

Inoltre, inclusa nell’offerta Amazon Music Unlimited, numerosissimi podcast da poter scegliere, seguire e ascoltare.

Tutti questi vantaggi, per i nuovi clienti che possono usufruire di questa offerta, sono possibili, gratis per 4 mesi, fino al 13 luglio 2022. Clicca qui per scoprire tutti i dettagli dell’iscrizione disponibile per te.