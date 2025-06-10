Amanda Lear e quel ‘no’ ai Maneskin: cosa è successo davvero dietro le quinte di Sanremo

Artista eclettica e versatile, personaggio discusso dello star system, Amanda Lear è parte della storia del mondo dello spettacolo italiano. Attrice, cantante, conduttrice, ma anche pittrice e musa francese oggi ha 85 anni e sta vivendo una nuova fase creativa della sua vita. A Milano è in corso la The Eye of Amanda Lear, un evento a cui teneva particolarmente perché indirettamente racconta se stessa. La Lear inoltre è prossima a debuttare con un nuovo album, il 23esimo, ed è certa di fare cosa gradita ai suoi tanti fans.

In diverse occasioni Amanda Lear ha raccontato il suo vissuto originale e controverso. La sua carriera artistica, ma anche la vita privata è ricca di episodi curiosi e originali che hanno reso misterioso il suo personaggio. La sua storia con Salvator Dalì durata 16 anni ha segnato la sua vita, è stata una relazione importante, ma anche ricca di contrasti: “Lo ritenevo antipatico, preferivo Picasso, De Chirico, Magritte. Non eravamo d’accordo. Lui diceva che Rembrandt era un orrore, Chagall faceva schifo, Cézanne non sapeva dipingere, Magritte era un piccolo artigiano belga e De Chirico dipingeva sempre le stesse cose. Invece poi è nata una grande storia.”

Amanda sostiene di essere una persona equilibrata che non ha mai fatto ricorso a droghe o a alcool, inoltre è certa di non aver bisogno di andare in analisi. Aspetti che confermano il suo essere una donna dipendente e sicura di se. Anche le sue storie con uomini noti non hanno condizionato la sua personalità. Nonostante il successo in tv e nella musica, Amanda si definisce soprattutto una pittrice: “Ho studiato all’Accademia di Belle Arti, mai avrei pensato che una sfilata di Paco Rabanne mi avrebbe portata a conoscere Dalí.”

Amanda Lear: “I Maneskin? Mi hanno chiesto una collaborazione”

Amanda Lear ha poi rivelato di aver detto no ai Maneskin quando le hanno chiesto di esibirsi con loro sul palco del Festival di Sanremo. La Lear non li conosceva e non sapeva chi fossero, per questo ha chiesto dei soldi al gruppo per presenziare all’Ariston insieme a loro: “Damiano dei Måneskin mi voleva a Sanremo per un duetto, ho chiesto dei soldi e si sono offesi. Non li conoscevo, ho detto di no. Ma chi sono questi ragazzi tutti truccati?”

Il duetto non si è fatto e in seguito Amanda ha preso atto del successo internazionale ottenuto dal gruppo. Oggi Damiano ha avviato la sua carriera da solista ed è molto popolare sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo. Certo è che Amanda Lear non recrimina affatto la sua scelta, si è comportata in modo spontaneo e diretto e non si aspettava che la band, all’epoca non ancora famosa, avesse quel tipo di reazione.

Amanda Lear: “La vecchiaia al suo fascino”

Molto attiva anche sui social Amanda Lear ha rivelato nell’intervista rilasciata al settimanale F di ricevere spesso foto di uomini nudi che vogliono essere ritratti, cosa che la diverte molto: “Qualcuno su Instagram si è proposto nudo per posare. Ormai dipingo i nudi a memoria, e vi assicuro che ho una buona memoria”.

Infine l’artista ha parlato del rapporto che ha con il tempo che passa: “Ho le rughe, il fiato corto sulle scale, ma va bene così. La vecchiaia ha il suo fascino”. Parole che rivelano un ottimismo verso la vita che le ha regalato molti successi: “Non ho mai cercato niente, le cose sono sempre arrivate da sole. Qualcuno lassù decide tutto”.