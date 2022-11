Gli Alter Bridge sono un gruppo rock americano originario di Orlando, Florida e si esibiranno venerdì 25 novembre 2022 al Forum di Assago, a Milano. La band è stata formata nel 2004 dal cantante e chitarrista ritmico Myles Kennedy, dal chitarrista Mark Tremonti, dal bassista Brian Marshall e dal batterista Scott Phillips. Dopo che la loro ex band Creed divenne inattiva nel 2003, Tremonti e Phillips diedero vita a una nuova band con l’ex compagno di band Marshall e il nuovo membro Kennedy. Gli Alter Bridge pubblicarono il loro album d’esordio “One Day Remains” nell’agosto 2004, gran parte del quale era stato scritto da Tremonti l’anno prima. L’album ha raggiunto il numero 5 della Billboard 200 degli Stati Uniti. Questo è stato seguito nel 2007 da Blackbird che ha segnato l’inizio di una lunga collaborazione tra la band e il produttore Michael Baskette. L’album ha raggiunto il numero 13 negli Stati Uniti ed è stato certificato argento dalla British Phonographic Industry. Il settimo album della band, Pawns & Kings, è stato pubblicato il 14 ottobre 2022. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti ancora disponibili e sulla scaletta del concerto.

Alter Bridge, Milano, 25 novembre 2022, biglietti

Sono ancora disponibili biglietti per il concerto degli Alter Bridge al Forum di Assago, a Milano, venerdì 25 novembre 2022. Si parte dai 57.50 euro del parterre in piedi fino ai 69 euro della Tribuna Gold Numerata. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Alter Bridge, Milano, 25 novembre 2022, scaletta concerto

Silver Tongue

Addicted to Pain

Ghost of Days Gone By

Sin After Sin

Before Tomorrow Comes

Broken Wings

Wouldn’t You Rather

Isolation

Burn It Down

Pawns & Kings

In Loving Memory (Acoustic)

Metalingus

Blackbird

Rise Today

Cry of Achilles

Open Your Eyes

Forum di Assago, Milano, come arrivare al concerto degli Alter Bridge

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.