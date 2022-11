Gli Alt-J sono un gruppo rock inglese, nato nel 2007, a Leeds. Stasera, 12 novembre 2022, si esibiranno in concerto a Milano, al Forum di Assago. I componenti originari erano Joe Newman (chitarra/voce solista), Thom Sonny Green (batteria), Gus Unger-Hamilton (tastiere/voce) e l’ex Gwilym Sainsbury (chitarra/basso). Il loro disco di debutto An Awesome Wave è stato pubblicato nel maggio 2012 in Europa e nel settembre 2012 negli Stati Uniti e ha vinto il British Mercury Prize nel 2012. Sainsbury ha lasciato la band all’inizio del 2014. Il loro secondo album, This Is All Yours, è stato pubblicato il 22 settembre 2014 ed è andato direttamente al numero uno nel Regno Unito. Nel febbraio 2022 la band ha pubblicato il quarto album in studio The Dream. Gli Alt-J erano precedentemente conosciuti come “Daljit Dhaliwal” e poi “Films” ma furono costretti a cambiare nome in “Alt-J” perché esisteva già una band americana chiamata “The Films”. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sul live di stasera, dai biglietti alla scaletta del concerto.

Alt-J, Milano, 12 novembre 2022, Biglietti

Sono ancora disponibili due tipologie di biglietti per il concerto degli Alt-J al Forum di Assago. Si parte dai 34,50 euro dell’Anello C Laterale non Numerato ai 40.25 dell’Anello B Laterale Non Numerato. Clicca qui per tutte le informazioni e per l’acquisto.

Alt-J, Milano, 12 novembre 2022, Scaletta concerto

Ecco la scaletta del concerto che inizierà alle 21.

Bane

Every Other Freckle

The Actor

In Cold Blood

Deadcrush

Tessellate

U&ME

Matilda

Chicago

Something Good

3WW

Bloodflood

Montreal

The Gospel of John Hurt

Delta

Philadelphia

Taro

Dissolve Me

Fitzpleasure

Left Hand Free

Hard Drive Gold

Breezeblocks

Forum di Assago, Milano, Come arrivare con i mezzi o in auto

Ecco le informazioni su come arrivare al Forum di Assago:

In treno/metropolitana:

Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni al Mediolanum Forum, che è raggiunto dalla fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

Se si arriva dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

In auto, invece, il Mediolanum Forum si trova a tre chilometri dalla città e si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova. Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Al parcheggio vicino, con 2.000 posti auto, si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.