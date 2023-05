In questi giorni, l’Italia intera sta osservando le immagini dell’alluvione in Emilia Romagna, con oltre 36.000 persone costrette a lasciare la loro abitazione e ben 100 comuni coinvolti. Oltre 300 frane nella zona, più di 500 strade chiude e diversi luoghi a rischio isolamento. L’area che va da Bologna verso il mare è stata colpita, quella in pianura è finita sott’acqua, l’altra in collina e montagna è al centro di pericolose frane.

Foto e video testimoniano la forza e l’immensa dignità della popolazione, pronta ad aiutarsi, ad essere solidale e a reagire, per non essere sopraffatti dal dolore o dalla disperazione. E numerosi artisti hanno condiviso il loro pensiero e il loro supporto verso questi luoghi invasi da litri e litri d’acqua e fango. Tra i cantanti, ecco le parole di Laura Pausini, nata proprio a Solarolo, via Instagram:

Questa è Elisa la mia amica e compagna di scuola, e questa è la mia Solarolo. Ma oggi sono così tanti paesi e città dell’Emilia Romagna.

Tantissimi stanno aiutando, e molti, come me, vorrebbero aiutare ma si sentono impotenti perché dobbiamo giustamente lasciare che siano le forze dell’ordine a gestire tutto, come ci è stato chiesto. Ci sarà da ricostruire, riportare in vita speranza e case. Stiamo uniti anche da lontano.

Io vi terrò aggiornati come posso.

Anche io come tanti di voi sono in attesa di comunicare con parenti e amici. Anche io come tanti di voi ho la mia casa e il mio fan club completamente allagati. Per fortuna quando ieri è successo tutto, erano vuoti.

Vi aggiornerò anche sulla festa del fan club e ciò che succederà appena mi verranno date notizie.

Forza Romagna terra mia. Ti amo.

Poi qui uno scatto dei genitori della cantante, impegnati ad aiutare le famiglie colpite dall’alluvione in Emilia Romagna:

Alluvione in Emilia Romagna, le parole di Jovanotti e Gianni Morandi

Anche Jovanotti ha espresso supporto e amore per questa terra:

amo e conosco con tutto me stesso le terre che stanno passando attraverso questi giorni difficili. Ci ho vissuto a lungo, a Forlì è nata la nostra @terrywho_cartoons e tante mie canzoni che hanno attinto carattere e colore da quei luoghi e dalla gente. Ci torno sempre con molto piacere e da sempre mi sento un “romagnolo” tra riviera ed entroterra. So che vi rialzerete e in queste ore vi penso forte. Forza amici! #romagnamia #emiliaromagna #romagna #emlia #bellagente ❤️ @fravaliani

Infine, ecco le parole di Gianni Morandi con un lungo post diventare virale su Whatsapp:

“L’ Emilia Romagna è quel pezzo di terra voluto da Dio per permettere agli uomini di costruire la Ferrari. Gli Emiliani-Romagnoli sono così.

Devono fare una macchina? Loro ti fanno una Ferrari, una Maserati e una Lamborghini.

Devono fare una moto? Loro costruiscono una Ducati.

Devono fare un formaggio? Loro si inventano il Parmigiano Reggiano.

Devono fare due spaghetti? Loro mettono in piedi la Barilla.

Devono farti un caffè? Loro ti fanno la Saeco.

Devono trovare qualcuno che scriva canzonette? Loro ti fanno nascere gente come Dalla, Morandi, Vasco, Liga, Zucchero, Laura Pausini, Cremonini e tanti altri…

Devono farti una siringa? Loro ti tirano su un’azienda biomedicale.

Devono fare 4 piastrelle? Loro se ne escono con delle maioliche.

Sono come i giapponesi, non si fermano, non si stancano, e se devono fare una cosa, a loro piace farla bene e bella, ed utile a tutti..

Ci saranno pietre da raccogliere dopo un terremoto? Loro alla fine faranno cattedrali.”

FORZA BOLOGNA

FORZA ROMAGNA

FORZA EMILIA ROMAGNA

NOI POSSIAMO CADERE MA CI ALZEREMO PIÙ FORTI DI PRIMA

NOI NON MOLLIAMO MAI❤

È troppo bella per non condividerla. Un grazie a chi l’ha pensata e scritta.