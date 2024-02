Stasera, su Rai 1, in prima serata, andrà in onda Aline – La voce dell’amore, pellicola del 2021, co-scritta, diretta e interpretata da Valérie Lemercier. La trama – insieme al titolo – porta immediatamente alla mente la vita di Celine Dion, ma perché il nome diverso? Scopriamo insieme le informazioni sul film.

Aline, La voce dell’amore, trama e critiche

Il film è la storia romanzata della vita di Céline Dion- Lemercier interpreta “Aline Dieu”, una cantante canadese che raggiunge la celebrità internazionale. Il canto, però, è eseguito dalla cantante francese Victoria Sio. Prima della sua uscita in Canada, la famiglia di Celine Dion si espresse contro il film, criticandolo per le inesattezze sui fatti e per aver ritratto la loro famiglia come “una gang di Bougon”. Ha sottolineato una rappresentazione negativa ed errata della loro famiglia. In un articolo di La Presse hanno messo anche in evidenza il ridicolo di alcuni aspetti, come i nomi inventati, l’incoerenza di Valérie che interpreta una bambina o addirittura l’accento dell’attrice principale:

“L’accento di Valérie Lemercier è pessimo e spicca tra tutti gli attori del Quebec. Le cose stanno già andando male per la credibilità del progetto. Immaginate un’attrice del Quebec che interpreti Édith Piaf – o Judith Pilaf…”

Il film, invece, sarebbe stato approvato dal manager della Dion ma la stessa Celine non ne ha mai parlato pubblicamente. L’attrice che interpreta Aline, però, ha raccontato che il figlio di Dion, René-Charles, l’aveva contattata per richiedere una visione privata della pellicola.

Aline, La voce dell’amore, un flop al botteghino

Aline – La voce dell’amore fu un flop al botteghino. Ha incassato 667.308 dollari negli Stati Uniti e in Canada e 10,5 milioni di dollari in altri Paesi, per un totale mondiale di 11,2 milioni di dollari. Il budget di produzione era di circa 25,3 milioni di dollari, più del doppio di quanto incassato.

La colonna sonora, le canzoni del film “Aline, La voce dell’amore”

Bobs et Bobettes

Mamy Blue

Tellement j’ai d’amour pour toi

D’amour ou d’amitie

Bozo

Nature Boy

Pour que tu m’aimes encore

Let’s Talk About Love

Mille apres mille

All By Myself

My Heart Will Go On

I’m Alive

Treat Her Like A Lady

River Deep Mountain High

Love Me Tender

Going To A Town

Ordinaire

Je sais pas (Bonus Track)