Alicia Keys si esibirà in concerto questa sera, 28 giugno 2022, al Mediolanum Forum di Assago, con la tappa italiana del suo tour mondiale. Ecco, a seguire, tutte le informazioni sui biglietti, scaletta del concerto e come arrivare.

Alicia Keys, Milano, 28 giugno 2022, biglietti concerto

Sono ancora disponibili alcuni biglietti del concerto di Alicia Keys a Milano. Al quarto o quinto settore numerato (al prezzo di 51,75 o 57.50), terzo settore numerato (63,25). Clicca qui per maggiori informazioni e per acquistare i biglietti.

Alicia Keys, Milano, 28 giugno 2022, Come arrivare

Ecco come arrivare al Forum di Assago per il concerto di Alicia Keys, questa sera, 28 giugno 2022.

Con i mezzi:

In treno/metropolitana. Tutti i treni diretti a Milano Porta Genova, Milano Cadorna e Milano Centrale. La linea verde della metropolitana collega direttamente le stazioni ferroviarie al Mediolanum Forum, con la fermata M2 Assago – Milanofiori Forum.

In metropolitana e bus

Dagli aeroporti di Milano Malpensa e Milano Linate con autobus diretti a Milano (Piazzale Cadorna e Stazione Centrale).

Per chi arriva in auto, invece:

Il Mediolanum Forum, situato a tre chilometri dalla città, si raggiunge con il tratto iniziale dell’autostrada Milano-Genova (tratto senza pedaggio).

Le tangenziali Ovest ed Est (uscita Milanofiori) lo collegano alle autostrade del Sole, del Brennero, del Sempione e agli aeroporti di Linate e Malpensa.

Per i parcheggi, è presente uno spazio con 2.000 posti auto, al quale si aggiunge la capacità dei grandi parcheggi interni al complesso del Forum, per un totale di oltre 5.500 posti auto.

Alicia Keys, Milano, 28 giugno 2022, scaletta concerto e orari

Ecco la scaletta del concerto di Alicia Keys che inizierà alle 20.30

Nat King Cole

Truth Without Love

You Don’t Know My Name

Wasted Energy

Time Machine

Karma

Un-Thinkable (I’m Ready)

So Done

3 Hour Drive

Show Me Love

Diary

Piano Interlude by Alicia Keys’ son Egypt (Interlude)

LALA (Unlocked)

The Beginning (Interlude)

The Gospel

Plentiful

Nobody (DJ Khaled cover)

Skydive

Is It Insane

Only You

Authors of Forever

Unbreakable

My Boo (Usher song)

City of Gods (Part II)

Empire State of Mind (Part II) Broken Down

Try Sleeping With a Broken Heart

Girl on Fire

Superwoman

Dead End Road

Fallin’

In Common

Gypsy Woman (She’s Homeless)

Underdog

No One

Like You’ll Never See Me Again

If I Ain’t Got You