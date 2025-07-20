Alfonso Signorini verso l’addio al GFVip? La decisione di Berlusconi

Dopo i bassi ascolti dell’ultime stagioni Mediaset ha preso alcune decisioni in merito alla messa in onda de Il Grande Fratello. I cambiamenti effettuati nelle recenti edizioni non hanno apportato i risultati sperati e questo ha reso necessaria una valutazione da parte della dirigenza di rete. La politica di Pier Silvio Berlusconi di dare maggiore contenuti al reality, puntando sulle storie personali dei concorrenti non si è rivelata vincente e in più occasioni ha creato dei disagi anche ad Alfonso Signorini. Anche la lunga durata del format è stata fallimentare, così come i troppi concorrenti che si sono alternati nella casa: cosa quest’ultima che non ha permesso al pubblico di affezionarsi ai gieffini di turno.

Per queste ragioni, durante la presentazione dei palinsesti Pier Silvio Berlusconi, ha annunciato che Il Grande Fratello sarà diviso in due diverse edizioni: la prima, nip, debutterà a Settembre e sarà guidata da Simona Ventura che per l’occasione torna a Mediaset e alla guida d’un format per cui è più che adatta. Dopo aver fatto l’opinionista a L’Isola dei famosi, la conduttrice si è guadagnata la stima e la fiducia dell’AD di Mediaset. Il GFnip finirà a dicembre e lascerà il testimone alla versione vip che dovrebbe debuttare a Febbraio, edizione che sarà condotta d’Alfonso Signorini.

Il piano annunciato da Berlusconi appare chiaro e finalizzato a rivalutare il reality, ma senza stancare il pubblico che seguirà due programmi diversi. Oggi emergono nuovi dettagli che sembrano mettere in bilico la presenza dell’ex direttore di Chi a Mediaset. Non è esclusa la possibilità di un addio definitivo di Signorini al Grande Fratello. Secondo alcuni rumors Berlusconi ha puntato tutto su Simona Ventura, certo che risolleverà le sorti del programma.

Grande Fratello Vip si farà? Il veto di Berlusconi

Pier Silvio Berlusconi ha confermato la messa in onda de Il Grande Fratello Vip, ma solo ad una condizione. L’amministratore delegato avrebbe infatti posto un veto a Signorini, una condizione che se non fosse rispettata metterebbe in dubbio la messa in onda del reality. A quanto pare i concorrenti scelti dovranno essere dei veri vip: niente “falsi Vip”.

Così si sarebbe espresso Berlusconi. Richiesta diretta che pone alcune problematiche visto che ad oggi non sono molti i vip veri disposti a partecipare al reality, soprattutto se sono impegnati in altri lavori. Stando a quanto riferito l’edizione di Signorini non sarebbe ancora certa e per essere confermata dovrà superare diversi ostacoli, molti dei quali decisamente impegnativi anche per il giornalista che è vicino a molti vip.

Berlusconi, si al GFVIP solo dopo aver approvato i potenziali vip

A quanto pare Berlusconi è stato categorico in merito alla scelta dei concorrenti e non avrebbe nessuna intenzione di derogare a nomi noti solo sui social o cose simili. L’AD pretende big reali: attori, volti tv, ma anche personaggi dello sport e cultura che hanno ottenuto il successo per il loro meriti o talento e non per l’hype in rete.

Di conseguenza il semaforo sarà verde per il GFVIP solo quando Berlusconi avrà approvato la lista dei vip presentata da Signorini che oggi è al lavoro per realizzare un cast d’eccezione anche se sicuramente riceverà diversi no. Il tutto pone la presenza in tv dell’ex penna di Chi in bilico e il suo addio al reality non sarebbe così improbabile.