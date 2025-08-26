Alfa, la verità sul soprannome. Perché lo ha scelto e cosa significa

Alfa, uno dei volti più amati dalle nuove generazioni, è riuscito a conquistare il cuore del pubblico con le sue canzoni iconiche e i suoi concerti sempre sold out. Ma dietro al successo che lo ha visto diventare un fenomeno musicale c’è una storia che affonda le radici nei banchi di scuola. Il giovane cantautore, vero nome Andrea De Filippi, è nato a Genova il 22 agosto 2000 e fin da piccolo ha avuto un legame speciale con la musica. Inizialmente autodidatta, ha imparato a suonare chitarra, ukulele e pianoforte, ma è stato il liceo a segnare un passaggio fondamentale nella sua vita.

La sua carriera è appena agli inizi, e con il suo talento e la sua determinazione, Alfa ha tutte le carte in regola per diventare un simbolo della musica italiana del futuro. La sua storia è un esempio di come la passione e la perseveranza possano trasformare anche le difficoltà in opportunità, ispirando i giovani a credere nei propri sogni, senza mai rinunciare.

Il perché di un soprannome

Alfa ha frequentato il Liceo Classico Martin Luther King di Genova, dove si è diplomato nel 2019. In quel periodo, la sua canzone “Cin Cin” stava ottenendo un successo straordinario, facendolo emergere nel panorama musicale italiano. Nonostante la fama in ascesa, Alfa ha cercato di mantenere un profilo basso, scegliendo di pubblicare le sue canzoni su YouTube senza rivelare la sua identità. Decise di usare uno pseudonimo per non farsi riconoscere dai compagni di scuola, ma quando “Cin Cin” ha avuto il suo boom grazie al passaparola online, tutto è cambiato.

Dopo la maturità, Alfa aveva pensato di seguire una carriera più “sicura”, come quella di medico, ma non riuscendo a superare il test d’ingresso, ha scelto di iscriversi a Economia delle Arti e dei Beni Culturali all’Università Bocconi. Tuttavia, l’esperienza universitaria non è durata a lungo. Alfa ha deciso di abbandonare gli studi per dedicarsi completamente alla musica, un passo che ha creato un contrasto con la madre, che sperava per lui un futuro più stabile. La musica, infatti, è un mestiere incerto e il cambiamento ha portato a un litigio con la madre, risolto solo nel 2019, durante il suo primo grande concerto al Fabrique di Milano.

Nel corso della sua adolescenza, Alfa ha anche dovuto affrontare difficoltà personali. A 13 anni, infatti, era vittima di bullismo a causa del suo aspetto fisico. Ma come spesso accade, le difficoltà diventano una forza motrice. La musica, per Alfa, è stata una valvola di sfogo che gli ha permesso di superare le sue insicurezze e affrontare le sue paure. In un’intervista a La Repubblica, il cantautore ha parlato di come il bullismo lo abbia segnato ma anche come sia riuscito a trasformare quella sofferenza in qualcosa di positivo.

Nel 2025, Alfa è tornato nel suo vecchio liceo, il Martin Luther King di Genova, dove ha avuto l’opportunità di riabbracciare i suoi insegnanti e il personale scolastico. “Le prime canzoni e l’idea di Alfa come nome d’arte sono nate tra questi banchi”, ha dichiarato il giovane artista, visibilmente emozionato. Durante la sua visita, Alfa ha anche partecipato a un’assemblea di istituto, esibendosi di fronte agli studenti e cantando alcune delle sue hit, come “Cin Cin”, “Bellissimissima” e “Il filo rosso”. Un vero e proprio ritorno a casa, che ha rafforzato il legame tra il cantante e la sua città natale.