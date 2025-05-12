Alex Wyse parla di Angelina Mango: le parole dell’ex di Amici

Reduce dal secondo posto ottenuto a Sanremo 2025 nella sezione Nuove Proposte, Alex Wyse è tra i giovani artisti più promettenti del momento. Gode della stima del pubblico, ma anche di quella degli addetti ai lavori, che in più occasioni hanno elogiato il suo lavoro, considerato di spessore e intenso. Ex allievo di Amici, Alex è consapevole che il talent di Maria De Filippi è stato un palcoscenico importante per la sua affermazione: gli ha dato un’ampia visibilità e gli ha concesso l’opportunità di far conoscere la sua musica.

Lo scorso 2 Maggio è uscito il suo nuovo singolo Batticuore, un pezzo pop-funk che mostra un lato di se meno noto. Wyse è felice di aver cantato questo singolo perché rivela quell’aspetto di se divertente e estroso e meno intimo. L’ex allievo di Amici è prossimo ad affrontare due appuntamenti importanti per la sua carriera: il 24 maggio sarà sul palco del Fabrique di Milano e il 26 settembre all’Atlantico di Roma. Tra una data e l’altra sarà ospite di diversi eventi musicali e sarà impegnato con “Sanremo Giovani World Tour” un progetto organizzato dal Ministero degli Affari Esteri e da Rai, un tour originale dove i finalisti di Sanremo Giovani si esibiranno in diverse città del Nord America.

In occasione dell’uscita del nuovo singolo Wyse si è raccontato in un’interessante intervista rilasciata a Today. L’ex allievo di Amici ha parlato dei suoi progetti futuri e di come nel giro di pochi mesi la sua vita è cambiata. Dopo il talent di Maria De Filippi ha fatto tantissime esperienze ed è cresciuto soprattutto come artista, si è inoltre avvicinato a diversi generi musicali. Wyse ha ammesso di essere alla ricerca si serenità e stabilità, ma non l’ha ancora trovata, tuttavia per ora non ha intenzione di allontanarsi dalla musica che considera il suo modo di esprimersi.

Alex Wyse: “Mi sono fermato per guardarmi dentro”

L’ex allievo ha rivelato di aver mantenuto un bellissimo rapporto con alcuni ex di Amici, con cui ha condiviso un lungo percorso professionale: “Sento Sissi sicuramente. E poi anche Albe, Christian e LDA“. Il giovane artista ha poi commentato la scelta di Angelina Mango e di Sangiovanni di fermarsi per tutelare la loro salute:

“Avranno sempre il mio supporto, si tratta della loro vita personale. Io penso che, al di là del lato artistico, siamo prima di tutto persone. Io non ho mai pensato di prendere una pausa perché la musica è sempre stata il mio modo di esprimermi. Mi sono magari fermato per guardarmi più dentro, questo sì”.

Attualmente Wyse è concentrato sulle due date di Milano e Roma e spera che tutto vada bene. Non vede l’ora di esibirsi live e incontrare il suo pubblico. A quanto pare non mancheranno gli ospiti speciali, ma per il momento non ha fatto nessun nome specifico. Il giovane artista ha infatti ribadito che quando canta dal vivo si emoziona sempre tanto: “Sicuramente quando canto in concerto ho un batticuore fortissimo e reale”.

“Batticuore”, il nuovo singolo di Wyse: sonorità ritmate e coinvolgenti

Il nuovo brano di Wyse, Batticuore è un pezzo ritmato, funky-pop che esula dallo stile più introverso dell’ex allievo di Amici. E’ un singolo che lo ha coinvolto e che certamente si affermerà come una delle hit dell’estate 2025. Alex lo ha realizzato ispirato dalla realtà che lo circonda e dall’affermazione che tutto oggi va troppo veloce e spesso è difficile anche rendersi conto di quello che si sta vivendo:

“Batticuore l’ho scritta insieme allo stesso team di Rockstar. Mi sono basato molto sul guardarmi attorno. Il brano nasce da questo 2025 veloce e frenetico. Tutti inseguono quello che è virale e tante volte vediamo già la fine di un amore appena iniziato, ci convinciamo che sia così. È un po’ una presa in giro”.