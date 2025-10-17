Alessandro Cattelan, dove vive il conduttore: la maxi casa con giardino

La casa da sogno, tra giardino, collezioni tanti oggetti originali del conduttore Alessandro Cattelan nel cuore di Milano.

Alessandro Cattelan rimane uno degli intrattenitori più amati e seguiti nel panorama italiano, grazie a una carriera che spazia dalla televisione alla radio, fino alle recenti produzioni su piattaforme streaming.

Attualmente alla guida del programma radiofonico quotidiano su Radio Deejay e protagonista del docu-show “Una semplice domanda” su Netflix, Cattelan si distingue non solo per il suo talento, ma anche per la vita privata che conduce lontano dai riflettori, in una residenza milanese che riflette la sua personalità e le sue passioni.

La residenza milanese di Alessandro Cattelan: un rifugio di design e comfort

Nato a Tortona, Cattelan ha scelto da tempo Milano come città d’adozione, dove vive con la moglie Ludovica Sauer e le loro due figlie, Nina e Olivia. La loro abitazione si sviluppa su più livelli e si caratterizza per ampi spazi luminosi e un design che unisce funzionalità e stile, ideale per una famiglia che ama la vita riservata ma dinamica. Uno degli ambienti più apprezzati è il salotto, cuore pulsante della casa, dove ampi divani colorati si affacciano su una parete attrezzata con libreria, televisore e un pianoforte a parete.

Questo spazio, che funge anche da divisorio tra zona relax, sala da pranzo e cucina, è testimone di momenti di gioco, relax e convivialità, come dimostrano le immagini condivise dallo stesso Cattelan e dalla moglie. Per un conduttore radiofonico e vj come Alessandro Cattelan, la musica è un elemento imprescindibile. La presenza del pianoforte e di una vasta collezione musicale nella sua abitazione testimonia quanto questo aspetto sia centrale nella sua quotidianità. Il pianoforte non è solo un complemento d’arredo, ma un vero e proprio strumento di svago e intrattenimento, spesso utilizzato per momenti di relax o per accogliere gli ospiti.

La casa è inoltre arricchita da opere d’arte e una selezione curata di libri, elementi che confermano la sensibilità culturale della famiglia e l’attenzione ai dettagli che rendono l’ambiente unico e accogliente. Al piano terra, l’ampia zona living si apre su una terrazza con giardino, un’oasi verde particolarmente apprezzata durante i periodi di restrizioni dovute alla pandemia. Qui Alessandro Cattelan ha potuto godere di momenti di relax all’aperto, praticare sport e organizzare pranzi e cene con amici stretti, in linea con la sua idea di vita sociale intima e selezionata.

Durante la pandemia, Cattelan ha anche acquistato una brace per l’outdoor, arricchendo così ulteriormente la zona esterna della sua casa e trasformandola in un luogo ideale per convivialità e momenti di festa. La zona notte della casa riserva invece sorprese legate alle passioni personali del conduttore: una parete è interamente dedicata alla sua collezione di giocattoli, tra tartarughe Ninja e Masters of the Universe, segno di un’anima giovane e nostalgica. Un’altra stanza è invece destinata alla sua collezione di scarpe, esposta con una parete illuminata che ne valorizza ogni esemplare, dimostrando un gusto raffinato e un’attenzione particolare ai dettagli.

Nonostante la fama e l’esposizione mediatica, Alessandro Cattelan predilige una vita lontana dalla mondanità, circondandosi di pochi ma fidati amici con cui condividere momenti speciali. La casa milanese diventa così il luogo privilegiato per coltivare relazioni autentiche e godere di una quotidianità serena, in cui la famiglia è al centro di tutto. La convivenza con Ludovica Sauer e le figlie Nina e Olivia si svolge in un ambiente che rispecchia i valori di intimità, cultura e passione, un rifugio personale dove il conduttore può esprimere al meglio la propria creatività e identità, lontano dal clamore dello spettacolo.