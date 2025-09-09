Alessandra Amoroso mamma: è nata Penelope, detta Penny

Secondo indiscrezioni, Alessandra Amoroso è diventata mamma per la prima volta. La cantante salentina avrebbe partorito a Roma domenica scorsa, nel pomeriggio in una clinica romana, dando alla luce la piccola Penelope, già soprannominata Penny.

Alessandra Amoroso mamma

La notizia, non ancora confermata ufficialmente dall’entourage dell’artista, ha rapidamente fatto il giro dei social e dei media, suscitando l’entusiasmo dei fan che hanno seguito passo dopo passo la gravidanza della loro beniamina. Alessandra era comparso ancora pochi giorni fa sul palco mettendo in bella mostra il suo pancione già molto evidente nel corso dello show televisivo Io non sarei, registrato non molto tempo fa e irradiato sulle reti Mediaset.

La nascita di Penny arriva dopo un periodo intenso per Amoroso, che aveva portato avanti il suo tour fino all’ultimo per poi fermarsi e prepararsi al grande evento, ma senza mai rinunciare al contatto con il pubblico.

La gravidanza raccontata sul palco

Durante il concerto di Asti, lo scorso luglio, Alessandra Amoroso aveva condiviso con il pubblico un momento particolarmente emozionante. La cantante aveva interrotto l’esibizione per raccontare che la piccola Penny si stava muovendo nella pancia mentre lei cantava: un episodio che aveva fatto sorridere e commuovere i fan, diventato subito virale sui social.

“Posso raccontare quello che succede? Già io sono rimbecillita… probabilmente le mamme mi sapranno dire meglio. Di solito, quando canto, non la sento mai. Sarà che il movimento che faccio, la culla. Invece adesso avevo la mano sulla pancia e mi ha dato una botta. E ho perso il filo, come si è visto”, aveva spiegato dal palco con il sorriso chiedendo scusa per avere interrotto il suo brano.

Una proposta di matrimonio a sorpresa

La nascita della piccola Penelope corona un periodo già ricco di emozioni per Alessandra Amoroso. Ad agosto, infatti, la cantante aveva ricevuto dal compagno Valerio Pastore una proposta di matrimonio a sorpresa al termine del concerto nella sua Lecce, davanti a parenti, amici e fan della cantante salentina. Un gesto romantico che aveva suggellato un amore fino. a oggi vissuto lontano dai riflettori, con una certa discrezione e notevole riservatezza.

La nuova vita di Alessandra Amoroso

Con l’arrivo di Penny, per Alessandra Amoroso si apre un nuovo capitolo, fatto non solo di musica ma anche di una dimensione familiare che l’artista ha sempre desiderato. I fan ora attendono una conferma ufficiale della nascita, ma intanto festeggiano sui social l’arrivo della piccola con messaggi di affetto e auguri.

La cantante, che negli ultimi anni ha consolidato la sua carriera con successi discografici e live, potrà ora godersi la gioia della maternità insieme al compagno Valerio, senza mai abbandonare il legame speciale che la unisce al suo pubblico quella che lei definisce ‘la family’.