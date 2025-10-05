Alessandra Amoroso, la figlia Penelope Maria immortalata nello studio di un osteopata. Lo scatto fa il giro del web

Alessandra Amoroso è diventata mamma della piccola Penelope, la figlia messa al mondo con il compagno Valerio Pastore. Sui social è spuntato uno scatto che la ritrae in compagnia della nuova arrivata, in uno studio di osteopatia romana. La foto è stata pubblicata proprio dall’osteopata Davide Michienzi ed è subito diventata virale. La primogenita della cantante è nata nell’ospedale San Filippo Neri di Roma e ora Amoroso si è nuovamente affidata ai professionisti della Capitale. La bambina, nata lo scorso 6 settembre, si starebbe sottoponendo a delle sedute di osteopatia neonatale.

Il post social dell’osteopata con Amoroso e la piccola Penelope

“La bellezza della voce di Alessandra Amoroso la conosciamo tutti ormai da anni” – ha scritto il dottor Michienzi, osteopata famoso anche sul web – “Ma da una ventina di giorni, la conosce anche la nuova arrivata Penelope, con la differenza che Penelope, per 9 mesi, è stata l’unica persona al mondo ad aver sentito il suono della voce della sua mamma dall’interno. Ben arrivata piccola e auguri a una nuova famiglia“. Lo Studio Michienzi è situato in zona Montesacro, precisamente in via Franco Sacchetti. Il professionista si occupa di osteopatia per adulti, donne in gravidanza, pediatrica e neonatale. In particolare, aiuta i pazienti più piccoli ad affrontare disfunzioni o lesioni, che non possono essere spesso risolti spontaneamente e che si sono presentati durante la gestazione, al momento del parto oppure nel corso del primo anno di vita. Tutti disturbi che, se non curati, potrebbero causarne altri.

Sul sito del dottore da cui si è rivolta la cantante si legge: “Il trattamento osteopatico neonatale consiste in manipolazioni manuali delicate, tocchi leggeri e con estrema sensibilità tattile che permettono di rilevare alterazioni della mobilità che sviluppano tensioni causate da parti traumatici o gravidanze complicate. Individuare l’origine del malessere nel bambino e risolverlo, dando equilibrio e serenità alla famiglia, è il compito dell’osteopatia neonatale“.

Chi è il compagno di Alessandro Amoroso

Dopo diverse storie d’amore finite male, la cantante leccese ha ritrovato la felicità accanto a Valerio Pastore, il suo attuale compagno da cui ha avuto la figlia Penelope. Lui è un tecnico del suono e capita spesso che i due collaborino insieme. Tra l’altro, presto ci saranno anche le nozze, dato che è diventata virale la romantica proposta di matrimonio che lui le ha fatto nel backstage del suo concerto a Lecce, città d’origine della cantante e in cui molto probabilmente la coppia pronuncerà il fatidico sì.