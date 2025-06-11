Alessandra Amoroso, Elodie, Annalisa, Sarah Toscano: che titolo di studio hanno le cantanti

Alessandra Amoroso, Elodie, Annalisa, Sarah Toscano sono tutte cantanti di successo e ex volti di Amici: che titolo di studio hanno

Alessandra Amoroso, Elodie, Annalisa, Sarah Toscano seppur in momenti diversi hanno conquistato la popolarità dopo aver partecipato ad Amici. Tra loro c’è chi ha conseguito la vittoria e chi invece ha conquistato posizioni non eccellenti, ma è riuscito comunque a distinguersi rivelando il proprio talento. Hanno conquistato il pubblico con la loro musica e oggi sono tra le artiste più quotate del momento. Annalisa negli ultimi anni ha puntato sulle hit estive, ma ha anche subito una trasformazione musicale legata soprattutto ad una maturità artistica.

Elodie ha ottenuto i primi posti delle hit mostrando il suo talento musicale e non solo. Da qualche anno ha anche intrapreso la carriera attrice, interpretando ruoli di spessore e mai marginali. Ha ottenuto anche diversi riconoscimenti e premi. Recentemente si è esibita in diversi live che sono andati tutti sold out in pochi minuti. Il che la rende un’artista completa dal talento eclettico, versatile e in alcune occasioni anche eccentrico, ma mai volgare.

Diversamente Sarah Toscano è tra le ultime vincitrici del talent di Maria de Filippi: dopo la vittoria ad Amici ha ottenuto un eco mediatico rilevante che l’ha portata direttamente sul palco dell’Ariston. Ha partecipato a Sanremo 2025 dove ha dimostrato di essere cresciuta, nonostante la giovane età, come cantante. Alessandra Amoroso è tra le veterane di Amici, sicuramente è la più anziana tra le artiste citate e grazie al talent è diventata una cantante di successo. Oggi è in dolce attesa, ma è anche impegnata in diversi eventi live.

Che titolo di studi hanno le quattro ex allieve di Amici

Oltre al talento, che è palese e indiscutibile, Alessandra Amoroso, Annalisa, Elodie e Sarah Toscano hanno alle spalle un percorso scolastico. In molti si chiedono che titolo di studio hanno: se sono solo diplomate o anche conseguito la laurea. Alessandra Amoroso ha conseguito il diploma di ragioneria e tecnico commerciale e in seguito si è laureata in Scienze Politiche all’università orientale di Napoli, ma la musica è sempre stata la sua passione e ha lottato con determinazione per affermarsi.

Elodie ha frequentato il liceo di Scienze Umane a Roma, ma non ha mai conseguito il diploma. Secondo quanto ha raccontato si è ritirata ad un mese dall’esame di maturità. Una decisione di cui in seguito si pentita molto. Annalisa invece è laureata in Fisica. titolo prestigioso di cui va molto fiera. Nonostante l’affermazione nel mondo della musica la giovane cantante rivendica con orgoglio il suo titolo di studi. Recentemente la Nasa le ha anche dedicato una stella per la sua laurea.

Sarah Toscano, la più piccola tra le ex allieve di Amici, ha frequentato il liceo linguistico. Da quando è piccola studia canto e pianoforte e vanta una carriera atletica nel tennis. Lo sport le ha insegnato costanza e determinazione. Aspetti caratteriali che l’hanno aiutata anche ad affermarsi nella musica. Secondo alcuni rumors la Toscano avrebbe messo in stand by gli studi e non avrebbe ancora fatto l’esame di maturità, anche se è tra i suoi prossimi programmi