Alessandra Amoroso, dove vive la cantante: un luogo di pace lontano dalle città condiviso con il compagno

Dove vive oggi la cantante Alessandra Amoroso: l’artista salentina vive lontano dal caos della città.

Alessandra Amoroso, una delle voci più apprezzate e influenti del panorama musicale italiano contemporaneo, ha scelto un rifugio di tranquillità lontano dal caos cittadino per vivere con il suo compagno.

Scopriamo insieme dove si trova la sua dimora e come si inserisce nel contesto paesaggistico e culturale dei Castelli Romani.

Alessandra Amoroso e la sua casa nei Castelli Romani

Dopo aver raggiunto la fama nel 2009 grazie alla vittoria dell’ottava edizione di Amici di Maria De Filippi, Alessandra Amoroso ha lasciato la sua Lecce natale per trasferirsi nei pressi di Roma. Attualmente, la cantante risiede in una villetta indipendente nell’area Sud-Est della Capitale, precisamente nei Castelli Romani, un territorio collinare ricco di storia e natura. La casa, circondata da un ampio giardino, è il nido d’amore condiviso con Valerio Pastore, tecnico del suono e videomaker, con cui Alessandra aspetta la nascita della loro primogenita, Penelope.

Dai post social della cantante emerge una dimora dall’aspetto accogliente: una facciata in mattoni rossi a contrasto con interni dallo stile minimal, dove la sobrietà e l’eleganza si armonizzano, creando ambienti funzionali e luminosi. Il parquet chiaro in camera da letto e l’arredamento semplice ma raffinato, con dettagli in legno e colori neutri, riflettono la personalità della cantante. I Castelli Romani, noti per i loro 17 borghi storici arroccati sui Colli Albani, rappresentano un’oasi di pace a pochi chilometri dal centro di Roma. Un tempo residenza dell’aristocrazia romana, oggi questa zona è molto apprezzata da chi cerca un’alternativa più tranquilla alla vita metropolitana senza rinunciare alla vicinanza con la Capitale.

Dal punto di vista immobiliare, i Castelli Romani offrono un buon compromesso tra qualità della vita e costi. Il prezzo medio delle case in vendita si attesta intorno a 1.926 €/m², mentre gli affitti si aggirano sui 10 €/m², con variazioni che dipendono dal borgo specifico e dalle caratteristiche dell’immobile. Questa accessibilità rende l’area molto appetibile per famiglie e professionisti che desiderano una casa immersa nel verde senza allontanarsi troppo dai servizi urbani.

La carriera di Alessandra Amoroso è un esempio di successo nel mondo della musica italiana. La sua ascesa è iniziata con il singolo “Immobile”, che è rapidamente diventato un tormentone, seguito dall’EP “Stupida”, premiato con il triplo disco di platino. Nel corso degli anni ha pubblicato album di grande successo come “Senza nuvole” (2009), “Il mondo in un secondo” (2010) e “Amore puro” (2013), quest’ultimo prodotto da Tiziano Ferro, che ha ulteriormente consolidato la sua fama.

Nel 2024 Alessandra ha partecipato per la prima volta come concorrente al Festival di Sanremo con il brano “Fino a qui”, ricevendo ampi consensi da pubblico e critica. Il 2025 vedrà l’uscita del suo nuovo progetto discografico “Io non sarei”, accompagnato da un tour italiano che la vedrà esibirsi insieme a grandi nomi della musica come Fiorella Mannoia.

Nel suo percorso artistico, Alessandra Amoroso ha accumulato numerosi premi prestigiosi, tra cui 11 SEAT Music Awards, 2 MTV Awards e 2 MTV Europe Music Awards. Ha venduto oltre 2,7 milioni di dischi, ottenendo 49 dischi di platino e 8 d’oro, confermandosi una delle artiste più influenti della sua generazione.