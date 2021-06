Alcohol-Free è il nuovo singolo delle TWICE, un gruppo musicale sudcoreano, nato a Seul nel 2015 attraverso il survival show 16. Grazie al grande successo ottenuto sin dal debutto, le Twice sono anche chiamate “Gungmin girl group” (국민 걸그룹?, Gungmin geolgeurupLR), ovvero “Girl group del popolo. Sono nove le componenti della abdm: Nayeon, Jeongyeon, Momo, Sana, Jihyo, Mina, Dahyun, Chaeyoung e Tzuyu.

La canzone fa parte dell’album “Taste of love”, in uscita l’11 giugno prossimo. Parla delle sensazioni inebrianti, pari a quelle di un alcolico, da parte delle cantanti che provano lo stesso effetto quando hanno, davanti ai loro occhi, l’amato.

Qui potete vedere il video ufficiale del brano, a seguire testo e traduzione di Alcohol-Free delle TWICE.

[Intro: JYP]

JYP!

[Verse 1: Nayeon, Mina]

Neowa isseul ttaen naege

Singihan byeonhwaga inneunde

Jakku miso jitge dwae

Amu ildo eomneunde

[Pre-Chorus: Chaeyoung, Jihyo, Jeongyeon, Momo]

Jakku mabeobe geollyeo

Bameul saewodo an jollyeo

Dareun saenggak jiwojyeo

Simjang sorineun keojyeo

Sarangi cham swiwojyeo

Geuraeseo ppajigo ppajyeo jeomjeom neoege

That’s what you do to me

[Chorus: Nayeon, Tzuyu]

Naneun alcohol-free geunde chwihae (Chwihae, chwihae)

Masin ge hanado eomneunde (Eomneunde)

Neowa isseul ttaemada irae (Irae, irae)

Nal boneun ne nunbit ttaemune

[Post-Chorus: Sana, Momo, Jihyo]

Neoneun nuneuro masineun nae champagne, nae wine

Nae tequila, margarita

Mojito with lime

Sweet mimosa, piña colada

I’m drunk in you (I’m drunk in you)

I’m drunk in you (I’m drunk in you)

[Verse 2: Dahyun, Jihyo]

Neoneun jeongmal teukbyeolhae

Jeonhyeo dokaji aneunde (Yeah)

Naje byeori tteuge hae

Han mogeum masyeonneunde

[Pre-Chorus: Nayeon, Jeongyeon, Tzuyu, Mina]

Jakku mabeobe geollyeo (geollyeo)

Bameul saewodo an jollyeo (jollyeo)

Dareun saenggak jiwojyeo

Simjang sorineun keojyeo

Sarangi cham swiwojyeo

Geuraeseo ppajigo ppajyeo jeomjeom neoege

That’s what you do to me

[Chorus: Sana, Jihyo]

Naneun alcohol-free geunde chwihae (Chwihae, chwihae)

Masin ge hanado eomneunde (Eomneunde)

Neowa isseul ttaemada irae (Irae, irae)

Nal boneun ne nunbit ttaemune

[Bridge: Dahyun, Chaeyoung]

Yo, alcohol dosuneun wanjeon 0.0%

Geunde masil ttaemada jakku gireul ileo

Jago ireonado kkaejiga ana

Geunde i gibun silchiga ana

Easy to the mouth and tummy

Like a drink made of honey

I sul ireumeun dodaeche mwoni

Makes the whole world bright and sunny

[Chorus: Nayeon, Tzuyu]

Naneun alcohol-free geunde chwihae (Chwihae, chwihae)

Masin ge hanado eomneunde (Eomneunde)

Neowa isseul ttaemada irae (Irae, irae)

Nal boneun ne nunbit ttaemune

[Post-Chorus: Sana, Momo, Mina]

Neoneun nuneuro masineun nae champagne, nae wine

Nae tequila, margarita

Mojito with lime

Sweet mimosa, piña colada

I’m drunk in you (I’m drunk in you)

I’m drunk in you (I’m drunk in you)

JYP!

Quando sono con te

Succede qualcosa di magico

Continuo a sorridere senza motivo

Anche se non sta succedendo niente

Un incantesimo è lanciato su di me

Potrei stare sveglia tutta la notte senza sentirmi assonnata

Tutti gli altri pensieri vanno via

E il mio cuore batte più forte

Improvvisamente l’amore sembra così facile

Quindi cado sempre più profondamente per te

Questo è quello che mi fai

Sono analcolica ma mi ubriaco (ubriaco, ubriaco)

Anche se non ho bevuto affatto (per niente)

Succede ogni volta che sono con te (Ogni volta, ogni volta)

Per il modo in cui mi guardi

Sei il mio champagne, il mio vino lo bevo con gli occhi

La mia tequila, margarita

Mojito al lime

Mimosa dolce, piña colada

Sono ubriaca di te (sono ubriaca di te)

Sono ubriaca di te (sono ubriaca di te)

Tu sei così speciale

Anche se non è affatto difficile (Sì)

Fai uscire le stelle in pieno giorno

Con un solo sorso

Sono analcolica ma mi ubriaco (ubriaco, ubriaco)

Anche se non ho bevuto affatto (per niente)

Succede ogni volta che sono con te (Ogni volta, ogni volta)

Per il modo in cui mi guardi

Sei il mio champagne, il mio vino lo bevo con gli occhi

La mia tequila, margarita

Mojito al lime

Mimosa dolce, piña colada

Sono ubriaca di te (sono ubriaca di te)

Sono ubriaca di te (sono ubriaca di te)

Yo, la percentuale di alcol è completamente dello 0,0%

Ma mi perdo ogni volta che bevo

Non svanisce nemmeno dopo aver dormito

Ma in realtà mi piace molto questa sensazione

Facile per la bocca e la pancia

Come una bevanda a base di miele

Come si chiama questa bevanda, comunque?

Rende il mondo intero luminoso e solare

Sono analcolica ma mi ubriaco (ubriaco, ubriaco)

Anche se non ho bevuto affatto (per niente)

Succede ogni volta che sono con te (Ogni volta, ogni volta)

Per il modo in cui mi guardi

Sei il mio champagne, il mio vino lo bevo con gli occhi

La mia tequila, margarita

Mojito al lime

Mimosa dolce, piña colada

Sono ubriaco di te (sono ubriaco di te)

Sono ubriaco di te (sono ubriaco di te)