Albano e Romina, perché si sono lasciati? Tutta la verità sulla loro lunga storia d’amore

Albano e Romina e il divorzio dopo anni insieme: la verità sul loro addio

Per chi è cresciuto negli anni ’70 e ’80, Albano Carrisi e Romina Power non sono solo stati una coppia artistica ma anche l’immagine vivente di un’amore da favola. Uniti nella vita e nella musica hanno incarnato un ideale romantico che ha attraversato decenni, palchi e confini facendo sognare milioni di fan in Italia e nel mondo.

La loro storia sembrava di quelle destinate a durare per sempre, poi è arrivata la comunicazione che ha lasciato molti a bocca aperta: l’annuncio della loro separazione, nel 1999. Ma cosa ha portato davvero alla fine di un amore così grande?

Un lutto che ha cambiato tutto

Oltre alle apparizioni televisive e alle canzoni, il rapporto tra Albano e Romina è stato messo alla prova da un dolore lacerante: la scomparsa della loro primogenita Ylenia, avvenuta nel 1994 a New Orleans in circostanze mai del tutto chiarite.

Quel dramma è stato uno spartiacque, un evento che (come ha più volte ammesso lo stesso Albano) ha spezzato l’equilibrio familiare. In diverse interviste il cantante pugliese ha racontato come Romina, devastata per la perdita della figlia, si sia lentamente chiusa in se stessa distaccandosi dalla realtà intorno a lei.

Il nodo della dipendenza

Un altro elemento critico emerso nel tempo è legato all’uso di sostanze. Albano ha parlato candidamente e senza giri di parole come la marijuana fosse diventata parte integrante della vita di Romina durante quegli anni molto difficili. Secondo quanto dichiarato dal cantante, Romina cominciava a sentirsi meglio solo dopo aver fumato della marijuana, ma l’effetto svaniva presto facendola ripiombare nella tristezza.

Secondo Albano, questa abitudine unita a un dolore profondo e irrisolto, avrebbe portato i due ad allontanarsi progressivamente, guastando per sempre quell’amore che per anni avevano provato l’uno per l’altra. L’amore, pur ancora presente, non era sufficiente a reggere il peso delle incomprensioni e di una quotidianità fatta di silenzi e fragilità.

Il divorzio e una nuova forma di affetto

La separazione ufficiale è però arrivata solo nel 2012, dopo anni dal loro allontamento. Ma nonostante tutto Albano e Romina non si sono mai del tutto persi. Il loro rapporto si è trasformato negli anni. Sono passati dall’essere marito e moglie a essere colleghi e amici rispettosi, capaci di salire di nuovo insieme sul palco e far rivivere la magia di quei lontani anni felici.

Nel 2013 il primo attesissimo concerto a Mosca ha segnato uan specie di riconciliazione pubblica. Le esibizioni successive, in Italia e all’estero, hanno confermato che il loro legame si è trasformato ma è rimasto sempre forte e resitente alle insidie del tempo, diventando anche forse più maturo e consapevole.

Oggi entrambi hanno trovato un nuovo equilibrio. Albano ha una nuova compagna, Loredana Lecciso, con cui ha avuto due figli. Romina si è sempre mantenuta molto riservata e ha continuato a coltivare le sue passioni artistiche e la sua forte spiritualità.