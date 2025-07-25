Alanis Morissette e Laura Pausini, emozioni al Roma Summer Fest: il duetto a sorpresa sulle note di “Ironic” | VIDEO

Due artiste che si stimano e si vogliono bene. Alanis Morissette, canadese, una carriera gigantesca prossima nel pieno del suo terzo decennio, alcuni capolavori e un paio di hit arrivate fino alla numero #1 americana.

Dall’altra parte Laura Pausini, una figura rassicurante e amichevole cui noi italiani forse siamo anche troppo abituati. Ma che all’estero, Stati Uniti compresi, è una stella di prima grandezza richiestissima.

Laura Pausini ospite di Alanis Morissette

Ieri sera in occasione del concerto di Alanis Morissette nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica, tappa romana del Roma Summer Fest 2025, c’era anche lei. E di fronte a una platea gremita, la rocker canadese ha regalato un colpo di scena destinato a restare nella memoria dei fan italiani: l’apparizione di Laura Pausini sul palco per un duetto a sorpresa.

Tutto è accaduto nel momento clou del concerto, quando Alanis si è preparata per intonare Ironic, uno dei suoi brani più iconici. Mentre la band ha attaccato le prime note Alanis ha detto che tra il pubblico c’era un fam che avrebbe avuto piacere di avere con sé sul palco. E con un gesto ha invitato Laura Pausini a raggiungerla sul palco.

Alanis e Laura

La cantante italiana, presente in platea come semplice spettatrice, ha accettato l’invito con evidente emozione, e ha abbracciato la Morissette tra gli applausi entusiasti del pubblico. Da quanto si è intuito non c’è stata alcuna prova, alcun sound-check. Laura ha cantato la prima strofa e il primo ritornello, con Alanis che le ha lasciato la scena per poi ringraziarla, salutarla e completare il brano accompagnato dal coro del pubblico, ovviamente sold-out.

“Sto ancora tremando”

Poco dopo la performance, Laura Pausini ha condiviso la sua emozione sui social: “Oggi pomeriggio ero venuta a Roma solo per godermi il concerto di Alanis, che adoro da sempre. Quando mi ha invitata a cantare con lei una delle mie canzoni preferite, non riuscivo a crederci. Sto ancora tremando”.

La passione per Alanis Morissette da parte della Pausini è di vecchia data. Durante una delle sue prime tournée tra le cover che presentava aveva offerto sia Ironic che You Oughta Know, il primo successo mondiale della cantante canadese.

Alanis Morissette, concerto eccellente

Il resto del concerto ha confermato la straordinaria forma dell’artista canadese, che ha spaziato dai successi degli anni Novanta ai brani più recenti, senza perdere un grammo della sua carica emotiva e vocale. Ma è innegabile che il duetto con Laura Pausini abbia rappresentato l’apice dello show, un incontro simbolico tra due mondi musicali diversi eppure capaci di dialogare con naturalezza. Splendidi poi i due bis concessi a fine scaletta, Uninvited, eterea colonna sonora della Città degli Angeli, e Thank You sulle cui note si è chiuso il concerto.

Con Lucca e Roma si è conclusa la breve parentesi italiana di Alanis Morissette che domenica sarà a Londra, alla 02 Arena.

Appuntamenti in Cavea

La Cavea invece prosegue i suoi appuntamenti musicali estivi con due date attesissime. Domenica sera Stewart Copeland, leggendario batterista dei The Police, e lunedì sera, Morissey, il leggendario frontman degli Smiths, finalmente di ritorno in Italia.

La scaletta di Alanis Morissette

Hand in My Pocket

Right Through You

Reasons I Drink

A Man

Hands Clean

Can’t Not

Lens

Sorry to Myself

Head Over Feet

Everything

You Learn

Would Not Come

Smiling Rest

Mary Jane

Perfect

Ironic

Are You Still Mad

All I Really Want

Sympathetic Character

You Oughta Know

BIS

Uninvited

Thank U

Il video di Ironic, con Laura Pausini ospite di Alanis Morissette