Alan Walker si esibirà sabato 15 ottobre 2022 all’Alcatraz di Milano con una nuova data del suo tour. Il vero nome del dj e produttore discografica è Alan Olav Walker. È diventato noto per il suo brano Faded (2015), che ha ottenuto la certificazione diamante in Germania e certificazioni multi-platino in oltre 10 paesi, tra cui Stati Uniti e Regno Unito. Anche nel nostro Paese ebbe un grandissimo riscontro. Ha pubblicato il suo album di debutto in studio, Different World, nel 2018. Qui sotto potete leggere tutte le informazioni sui biglietti e le anticipazioni sulla scaletta del concerto.

Alan Walker, Milano (Alcatraz), 15 ottobre 2022, Biglietti

Non sono più disponibili biglietti per il concerto di Alan Walker a Milano, all’Alcatraz. Il live è sold out.

Alan Walker, Milano (Alcatraz), 15 ottobre 2022, Scaletta concerto

Il concerto inizierà alle 21. Qui sotto le anticipazioni sulla scaletta del live, non ufficializzata, ma che includerà i più grandi successi dell’artista.

Alone

Get Down (RetroVision cover)

Different World

Tired

Put Ya Fuckin Hands Up (Pitbull cover)

Not You

Heading Home

Diamond Heart

Lonely

The Drum

Sweet Dreams

Hello World

Alone Pt II

Legends Never Die

Ritual

Lily

PS5

The Spectre

Time (Hans Zimmer cover)

All Falls Down

Man on the Moon

Ignite

On My Way

Darkside

Faded

Alcatraz di Milano, come arrivare con i mezzi e in auto

Qui sotto tutte le informazioni su come arrivare, con i mezzi, all’Alcatraz di Milano:

In metropolitana

Linea M3 – Fermata Maciacchini, a 300 mt.

In autobus

Linee 41 – 46 – 51 – 52 -70 (fermata Farini – Stelvio)

Linea 82 (fermata Stelvio-Lario)

In filobus

linee 90 – 91 – 92 (fermata Farini – Stelvio)

In tram

Linea 3 (fermata Farini – Stelvio)

Linee 4 – 11 (fermata Ugo Bassi)

In treno

Ferrovie: Stazione Garibaldi

Passante Ferroviario: Fermata Lancetti

Ecco come arrivare, invece, in auto:

Viale Zara: poche centinaia di metri di circonvallazione (Viale Stelvio), poi svoltare a sinistra in Via Valtellina

Milano-Meda: termina in Piazzale Maciachini, prendere la Via Valtellina (300 metri)

Tangenziale Est: uscita Via Palmanova che termina in Piazzale Loreto, poi circonvallazione (Viale Brianza) fino a Piazzale Maciachini e poi Via Valtellina

Tangenziale Ovest: Uscita Piazzale Kennedy, poi circonvallazione Viale Monte Ceneri fino in Piazzale Maciachini e Via Valtellina

Disponibilità di parcheggio nelle vie adiacenti la location: Via Carlo Farini e Via Ugo Bassi