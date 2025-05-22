Al concerto di Olly spunta Angelina Mango: come sta l’ex cantante di Amici

Avvistata Angelina Mango al concerto di Olly del 19 maggio al Teatro Cartiere Carrara di Firenze. Non è passata inosservata l’ex vincitrice di Saremo, mentre cantava a squarciagola in prima fila come una tra le fan più sfegatate del cantante genovese.

Da quando ha annunciato il ritiro dalle scene a ottobre del 2024, la cantante appare raramente sui social, ma quando lo fa, è un momento di grande entusiasmo per tutti i suoi fan, che stanno aspettando con trepidazione il suo ritorno.

Un’apparizione inaspettata, ma carica di emozione e significato quella dell’altra sera, che inevitabilmente è finita sui telefoni di molti presenti che hanno immortalato il momento con foto e video, sfociati poi nel mare del web.

Angelina Mango: “Quanto amore che ho sentito”

Con un messaggio ai suoi fan, mesi fa, Angelina Mango, dopo un anno intenso e ricco di traguardi importanti come la vittoria di Amici e consecutivamente quella del Festival di Sanremo, fino alla partecipazione all’Eurovision in cui si è classificata al settimo posto, annunciava la necessità di prendersi del tempo per sé, per ritrovare un equilibrio lontano dalla pressione del palco e dei ritmi frenetici dello spettacolo.

E così ha fatto. Una scelta coraggiosa, dettata dal desiderio di vivere la musica in modo più intimo e personale, ma anche di riscoprire il valore della quotidianità. Da quel momento si sono susseguiti i mesi in cui ha brillato per assenza sui canali social alternando scatti semplici, costituiti di momenti con amici, famiglia, e soprattutto con il suo inseparabile cagnolino color caramello.

Una delle ultime foto postate a marzo la ritraeva in un affettuoso selfie con la madre, Laura Valente, ex voce dei Matia Bazar, confermando un legame familiare forte e presente, soprattutto in questo periodo di riflessione.

Ventiquattro anni compiuti ad aprile, Angelina Mango recentemente ha anche annunciato il suo desiderio di riprendere gli studi universitari, sospesi quando è entrata a far parte del talent di Canale 5. E come tante altre sue coetanee, ogni tanto si dedica momenti di svago, come andare ai concerti. Certo, quello di Olly non è un concerto qualunque.

I due com’è noto hanno collaborato per il brano Per due come noi : un featuring pubblicato il 6 settembre 2024 come terzo estratto dal secondo album in studio collaborativo di Olly e Jvli, Tutta vita. E proprio durante la canzone, che il vincitore di Sanremo ha portato l’altra sera sul palco di Firenze, Angelina è apparsa in punta di piedi, ma con un gesto carico di affetto e complicità.

Quando Olly ha intonato il ritornello del brano che ha sancito la loro bellissima amicizia, la cantante non ha trattenuto la commozione. Tra il pubblico, visibilmente emozionata, ha cantato insieme al pubblico, come a sottolineare con la sua voce e la sua presenza e il profondo e sincero legame che la unisce al collega.

📲Angelina Mango si commuove dagli spalti durante “Per due come noi” questa sera a Firenze❤️ pic.twitter.com/z4VVUzQAVi — Olly Update Italia (@OllyUpdateIT) May 19, 2025

A confermare questo rapporto di reciproca stima e affetto, anche le storie condivise sui social da entrambi. Angelina ha rilanciato il video del momento tra le sue Instagram Stories, scrivendo semplicemente: “Quanto amore che ho sentito”, accompagnando le immagini con cuori e note musicali. Dal canto suo, Olly ha ripostato il video della cantante, definendola “stella unica.”