Al Bano: “A Sanremo 2026 non ci vado. Merito rispetto, non sto a certi giochini”

Al Bano Carrisi chiude la porta a Sanremo 2026. Intervistato dall’AGI a margine di Tennis and Friends – Salute e Sport al Foro Italico, il cantante pugliese è stato netto: “Non presenterò nessuna canzone perché penso di avere diritto a un pizzico di rispetto per il mestiere che faccio, ma non sto a certi giochini. È già la seconda volta che sono stato trattato in un certo modo, non ci sto a queste cose”.

Parole che interrompono sul nascere le ipotesi di un suo ritorno sul palco dell’Ariston in vista della prossima edizione targata Carlo Conti.

Al Bano, le parole e il contesto

L’artista non è voluto entrare nel dettaglio di che cosa lo abbia convinto a prendere le distanze da un festival dove è di casa e al quale ha partecipato quindici volte, cinque con la moglie Romina e dieci da solo vincendo nel 1984 con Ci Sarà.

Al momento il cantante è concentrato su altro e ha spiegato di voler usare la propria notorietà “per dare una mano a tutto ciò che è umanità”, sottolineando l’importanza della prevenzione in ambito salute: “Prevenire è meglio che curare: è la cosa migliore che si possa fare”. Poi il passaggio sul conflitto in Medio Oriente e sull’accordo di pace: “È bello che sia arrivato questo accordo. Il Nobel arriverà pure quello, ma intanto bisogna sperare, sperare, sperare che si continui così”. Un tema che Al Bano ha seguito da vicino, presentando alla Camera la candidatura dei bambini di Gaza al Nobel per la Pace.

Pace, mobilitazione e responsabilità

Sulla spinta della società civile, il cantautore vede un segnale forte: “Il mondo si è scatenato contro la guerra ed è stato bellissimo ma non capisco come si possa combattere la guerra proponendo violenza. È un’assurdità inaccettabile”. Tra le righe, un invito alla coerenza: spingere sul dialogo, sul disarmo e sulla tutela dei più fragili, senza scorciatoie retoriche.

Al Bano, Sanremo oggi e domani

Capitolo Festival: niente Ariston per il 2026 e nessun brano in gara. Sul totonomi per la conduzione del futuro, molti scommettono su Stefano De Martino, ma Al Bano sorride e guarda al passato: “Quando si parla di Sanremo, io penso solo a Pippo Baudo”.

Nostalgia a parte, il messaggio resta chiaro: prima del palcoscenico vengono il rispetto professionale e la qualità delle relazioni.

La decisione sposta l’attenzione su nuovi progetti live e sulla presenza di Al Bano come ambasciatore in eventi sociali e di prevenzione. L’artista resta in prima linea nei temi che lo appassionano: salute, pace, educazione civica.

Al Bano, che ha da poco presentato la sua autobiografia Il Sole Dentro, è in partenza per l’Australia dove a fine mese terrà una serie di recital.