Al Bano non frena la lingua su Amadeus e Carlo Conti. Cosa ha rivelato il cantante

Al Bano, frecciata al veleno a Conti e Amadeus: “Mi hanno fatto fare…”

Al Bano non usa giri di parole. Il cantante di Cellino San Marco, icona della musica italiana con oltre sessant’anni di carriera alle spalle, torna a scagliarsi contro il Festival di Sanremo e contro i due direttori artistici che negli ultimi anni hanno guidato la kermesse, Amadeus e Carlo Conti.

In una intervista rilasciata a La Stampa, l’artista ha parlato senza filtri del suo mancato ritorno in gara al Festival, che vive come un affronto non solo personale ma anche professionale.

L’attacco: “Non devo fare esami con loro”

Al Bano ha partecipato quindici volte a Sanremo e sul prestigioso palco ha presentato canzoni rimaste poi nell’immaginario collettivo come Ci sarà, con Romina Power, e È la mia vita. L’ultima sua apparizione risale al 2017, con Di rose e di spine, mentre nel 2024 era tornato all’Ariston come ospite insieme a Gianni Morandi (anche co-conduttore) e Massimo Ranieri.

Ma da allora, nonostante i tentativi di proporre nuovi brani, è sempre rimasto fuori dalla competizione ufficiale. Un’assenza che il cantante attribuisce direttamente alle scelte dei due direttori artistici: “Ero abituato a un signore che aveva per nome Pippo Baudo”, ha detto il cantante.

“Amadeus e Conti mi hanno dimostrato che il mondo è cambiato. Quando ti invitano a presentare un brano possono dirti sì o no, ma non devono farti passare per cog***ne. Le parole devono avere un peso. Io non devo passare esami con loro: semmai loro con me, per l’età e l’esperienza che ho. Senza presunzione, ma è così”.

Non è la prima volta che Al Bano si scaglia contro il Festival di Sanremo. Già nel 2024 aveva accusato Amadeus di avergli fatto promesse non mantenute, raccontando di essere stato escluso perché “troppo avanti con l’età”. Oggi il suo malumore si estende anche a Carlo Conti, che sarà chiamato a scegliere i concorrenti per l’edizione del 2026 che lo vedrà ancora una volta al timone.

“Non deve essere Amadeus o Conti a giudicarmi, ma il pubblico. È sempre stato dalla mia parte, non mi ha mai tradito”, ha asserito Al Bano.

Una frattura insanabile?

Carrisi rivendica con forza il suo ruolo nel mondo della musica italiana. Con milioni di dischi venduti, tantissimi fan in tutto il mondo e innumerevoli tournée internazionali, si considera (non senza ragione) uno degli ultimi grandi interpreti popolari.

Eppure, nonostante il suo palmarès, resta fuori dalla gara del Festival, evento che lui continua ancora oggi a considerare come la casa della musica italiana. Dopo questo nuovo attacco, le possibilità di vedere Al Bano in gara al Festival del 2026 sembrano ancor più lontane.

Le dure parole potrebbero rendere più difficile un eventuale ripensamento del direttore artistico toscano, chiamato a gestire il delicato equilibrio tra nuove proposte e big storici. “Il desiderio di tornare all’Ariston c’è sempre”, ammette Al Bano, “ma non a queste condizioni. Voglio rispetto e chiarezza. Io mi sono sempre affidato a rapporti umani sinceri, non a giochi di potere”.